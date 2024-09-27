"Це інша людина": чоловік уперше за 20 років зробив нову стрижку (відео)

Перукар на ім'я Річмонд часто демонструє стрижки своїх клієнтів, які набирають мільйони переглядів у соцмережах. Цього разу він допоміг чоловікові, який втратив упевненість у собі й приховує свою зачіску під головним убором.

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Чоловік вирішив змінити свій стиль і змінив зачіску, яку він носив майже 20 років. У недавньому відео в TikTok перукар Річмонд показав дивовижне перетворення хлопця, яке здивувало багатьох людей.

Перетворення може бути лячним, хай то будуть нові окуляри, чи то нова зачіска. Однак один хлопець вирішив піти на ризик і зробив собі нову стрижку через два десятиліття.

"Хлопець носив одну й ту саму стрижку вже майже 20 років, тому нам довелося зробити йому середню/низьку стрижку. Зачіска в стилі "лопни" теж могла б бути крутою, але ми зробили все просто й акуратно", — підписав ролик перукар.

З моменту завантаження відео стало вірусним і набрало понад 737 тисяч переглядів. Ролик починається з того, що перукар запитує свого клієнта, як довго він носить одну й ту саму зачіску, на що той відповідає, що з 2005/2006 року, тобто приблизно 20 років. Хлопець розповів, що в минулому відвідував безліч перукарів без попереднього запису, зазвичай забігаючи наприкінці дня. Однак, оскільки це зазвичай відбувалося ближче до закриття, вони ніколи "не приділяли йому часу".

У результаті бідолаха практично відмовився від стрижок і вирішив дотримуватися свого стилю десятиліттями, часто надягаючи капелюх, оскільки в іншому разі почувався ніяково.

Перукар на ім'я Річмонд допоміг чоловікові, а нова стрижка викликала захват у користувачів TikTok.

"Це зовсім інша людина"? "До брата повернулася впевненість у собі... виглядає як інша людина", "Перукар рятує душі та життя", — писали вони.

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