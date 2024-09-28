Самолет совершил экстренную посадку после того, как мышь выпрыгнула на пассажирку

Сотрудники авиакомпаний активно борются с грызунами и стараются не допускать их появления на борту самолетов, так как они могут повредить электрические кабели.

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Самолет был вынужден совершить экстренную посадку после того, как перепуганный пассажир обнаружил в бортовом питании мышь. О ситуации рассказал Ярл Боррестад, который находился на борту. Об этом пишет Metro.

Рейс авиакомпании Scandinavian Airlines (SAS) направлялся из норвежской столицы Осло в испанскую Малагу, когда обнаружили грызуна. По соображениям безопасности самолет пришлось перенаправить в Копенгаген.

Более подробно о ситуации рассказал Ярл Боррестад, который находился на борту.

"Хотите верьте, хотите нет. Дама рядом со мной в SAS открыла еду, и оттуда выпрыгнула мышь. Теперь мы развернулись и приземлились в аэропорту Копенгагена для смены рейса", — написал он в Facebook.

Иллюстративное фото Фото: Wikipedia

Издание отмечает, что неизвестно, была ли мышь замечена снова после того, как выпрыгнула из еды. Авиакомпании не допускают грызунов на борт самолета, чтобы те не перегрызли и не повредили электрические кабели.

Позднее пассажиры были доставлены в Малагу другим самолетом. Представитель авиакомпании Ойстейн Шмидт сказал, что такое случается крайне редко.

"Мы разработали процедуры для подобных ситуаций, которые также включают в себя проверку с нашими поставщиками, чтобы гарантировать, что подобное не повторится", — отметил он.

Ранее Фокус сообщал, что пассажиры самолета пробыли в небе 9 часов и вернулись в аэропорт, из которого вылетели. Джимин Ли, находившаяся на борту самолета, достала свой смартфон, чтобы заснять суматоху. По ее словам, сотрудники авиакомпании сказали, что у них технические проблемы.

Также стало известно, что мужчина потратил 1 млн долларов на восстановление круизного лайнера. Крис Уиллсон и его супруга Джин Ли потратили 15 лет на ремонт судна длиной 89 метров. На корабле 85 кают, бассейн и театр.