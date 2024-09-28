Літак здійснив екстрену посадку після того, як миша вистрибнула на пасажирку

Співробітники авіакомпаній активно борються з гризунами й намагаються не допускати їхньої появи на борту літаків, оскільки вони можуть пошкодити електричні кабелі.

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Літак був змушений здійснити екстрену посадку після того, як переляканий пасажир виявив у бортовому харчуванні мишу. Про ситуацію розповів Ярл Боррестад, який перебував на борту. Про це пише Metro.

Рейс авіакомпанії Scandinavian Airlines (SAS) прямував із норвезької столиці Осло до іспанської Малаги, коли виявили гризуна. З міркувань безпеки літак довелося перенаправити в Копенгаген.

Детальніше про ситуацію розповів Ярл Боррестад, який перебував на борту.

"Хочете вірте, хочете ні. Дама поруч зі мною в SAS відкрила їжу, і звідти вистрибнула миша. Тепер ми розвернулися і приземлилися в аеропорту Копенгагена для зміни рейсу", — написав він у Facebook.

Ілюстративне фото Фото: Wikipedia

Видання зазначає, що невідомо, чи була миша помічена знову після того, як вистрибнула з їжі. Авіакомпанії не допускають гризунів на борт літака, щоб ті не перегризли й не пошкодили електричні кабелі.

Пізніше пасажири були доставлені в Малагу іншим літаком. Представник авіакомпанії Ойстейн Шмідт сказав, що таке трапляється вкрай рідко.

"Ми розробили процедури для подібних ситуацій, які також включають у себе перевірку з нашими постачальниками, щоб гарантувати, що подібне не повториться", — зазначив він.

Раніше Фокус повідомляв, що пасажири літака пробули в небі 9 годин і повернулися в аеропорт, з якого вилетіли. Джимін Лі, яка перебувала на борту літака, дістала свій смартфон, щоб зняти метушню. За її словами, співробітники авіакомпанії сказали, що у них технічні проблеми.

Також стало відомо, що чоловік витратив 1 млн доларів на відновлення круїзного лайнера. Кріс Віллсон і його дружина Джин Лі витратили 15 років на ремонт судна довжиною 89 метрів. На кораблі 85 кают, басейн і театр.