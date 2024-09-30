Потерянный кот преодолел почти 1500 км, чтобы воссоединиться с семьей (фото)

Бенни и Сюзанна Ангиано потеряли своего питомца во время отпуска. Оставшуюся часть поездки они безрезультатно провели в поисках кота по кличке Рэйн Бо. Ситуация изменилась после их возвращения домой.

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Бенни и Сюзанна Ангиано, пара из Салинаса, штат Калифорния (США), недавно воссоединились со своим любимым котом Рэйном Бо после того, как он пропал во время поездки в Йеллоустонский национальный парк. Об этом пишет In Short News.

Душевное воссоединение произошло через два месяца после исчезновения домашнего животного. Кот каким-то образом совершил необычное путешествие почти на 900 миль (1448 км) обратно в Калифорнию.

Супруги потеряли Рэйна Бо во время июньской поездки в Йеллоустоун. Когда они наслаждались отдыхом в парке, обычно спокойный кот был напуган чем-то в лесу и бросился убегать. Супруги провели остаток поездки в поисках домашнего животного, надеясь, что он вернется. Они даже разложили его любимые игрушки и лакомства, чтобы попытаться заманить его обратно.

Несмотря на все усилия, Рэйн Бо так и не нашелся. Сотрудник Йеллоустоуна предупредил супружескую пару, что стая койотов напала на маленькую собаку неподалеку, и шансы на то, что их кот переживет эту ночь, были невелики. Семья Ангиано были вынуждены покинуть Йеллоустон без своего любимчика.

"Это был самый тяжелый день, потому что я чувствовала, что бросаю его", — сказала Сюзанна.

Кот похудел почти на шесть килограммов Фото: NBC News

Однако когда они покидали парк, женщина заметила пару двойных радуг. Для нее это был знак не терять надежды на возвращение Рейна Бо. Шестьдесят дней спустя ее вера была вознаграждена.

Супуруги получили сообщение из PetWatch, реестра микрочипов домашних животных, в котором говорилось, что Рэйн Бо найден. Удивительно, но он находился в приюте в Роузвилле, штат Калифорния, — почти в 900 милях от места, где его потеряли. Местная жительница нашла кота, одиноко бродящего по улице, и, поняв, что он, скорее всего, домашний, сдала его в приют.

Долгое путешествие сказалось на животном. Кот похудел почти на шесть килограммов.

"Он был очень истощен. Вероятно, у него не было сил идти дальше", — добавила Сюзанна.

Супруги до сих пор не могут понять, как их коту удалось найти дорогу домой. Но пока они просто благодарны за то, что их отважная кошка вернулась на свое место.

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