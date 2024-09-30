Загублений кіт подолав майже 1500 км, щоб возз'єднатися з родиною (фото)

Бенні та Сюзанна Ангіано загубили свого вихованця під час відпустки. Частину поїздки, що залишилася, вони безрезультатно провели в пошуках кота на прізвисько Рейн Бо. Ситуація змінилася після їхнього повернення додому.

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Бенні та Сюзанна Ангіано, пара із Салінаса, штат Каліфорнія (США), нещодавно возз'єдналися зі своїм коханим котом Рейном Бо після того, як він пропав під час поїздки до Єллоустонського національного парку. Про це пише In Short News.

Душевне возз'єднання відбулося через два місяці після зникнення домашньої тварини. Кіт якимось чином здійснив незвичайну подорож майже на 900 миль (1448 км) назад до Каліфорнії.

Подружжя втратило Рейна Бо під час червневої поїздки в Єллоустоун. Коли вони насолоджувалися відпочинком у парку, зазвичай спокійний кіт був наляканий чимось у лісі й кинувся тікати. Подружжя провело залишок поїздки в пошуках домашньої тварини, сподіваючись, що вона повернеться. Вони навіть розклали його улюблені іграшки та ласощі, щоб спробувати заманити його назад.

Попри всі зусилля, Рейн Бо так і не знайшовся. Співробітник Єллоустоуна попередив подружню пару, що зграя койотів напала на маленького собаку неподалік, і шанси на те, що їхній кіт переживе цю ніч, були невеликі. Сім'я Ангіано були змушені покинути Єллоустон без свого улюбленця.

"Це був найважчий день, тому що я відчувала, що кидаю його", — сказала Сюзанна.

Кіт схуд майже на шість кілограмів Фото: NBC News

Однак коли вони залишали парк, жінка помітила пару подвійних веселок. Для неї це був знак не втрачати надії на повернення Рейна Бо. Шістдесят днів потому її віра була винагороджена.

Супуруги отримали повідомлення з PetWatch, реєстру мікрочипів домашніх тварин, у якому йшлося, що Рейн Бо знайдений. Дивно, але він перебував у притулку в Роузвіллі, штат Каліфорнія, — майже за 900 миль від місця, де його загубили. Місцева мешканка знайшла кота, який самотньо блукав вулицею, і, зрозумівши, що він, найімовірніше, домашній, здала його в притулок.

Довга подорож позначилася на тварині. Кіт схуд майже на шість кілограмів.

"Він був дуже виснажений. Ймовірно, у нього не було сил іти далі", — додала Сюзанна.

Подружжя досі не може зрозуміти, як їхньому коту вдалося знайти дорогу додому. Але поки що вони просто вдячні за те, що їхня відважна кішка повернулася на своє місце.

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