Пилот заказал пиццу для 150 пассажиров после семичасовой задержки рейса (видео)

Около 150 пассажирам пришлось покинуть самолет. В то время как сотрудники пытались организовать размещение клиентов, возник хаос, но на помощь вовремя пришел пилот.

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В США пилот удивил недовольных пассажиров, заказав им ужин после длительной задержки рейса. Об этом в одном из своих роликов рассказала Таня Стамос, которая ждала свой рейс.

Рейс авиакомпании United Airlines был отменен из-за экстренной посадки, и его пришлось ждать целых семь часов. Почувствовав неладное, пилот решил заказать 30 пицц в аэропорт в штат Нью-Мексико (США) для пассажиров, застрявших из-за проблем с самолетом.

Люди, которым пришлось ждать, рассказали, как "удручающая" ситуация превратилась в приятный момент для них. Все пассажиры умилялись щедрости члена экипажа. По их мнению, такое нечасто можно увидеть в самолетах.

"Большинство организаций не выходят за рамки, но этот капитан не колебался. Его поступок в тот вечер — это то, чего всем людям следует делать больше: бескорыстных поступков, сострадания и человечности", — сказала Таня Стамос.

Рейс авиакомпании United Airlines из Сан-Франциско в Хьюстон 13 сентября был вынужден совершить экстренную посадку в Альбукерке. В туалете самолета кто-то упал в обморок и ему потребовалась срочная медицинская помощь.

Около 150 пассажиров были вынуждены покинуть самолет и остались в затруднительном положении. Возник хаос, пока работники пытались организовать размещение клиентов.

Таня объяснила, что авиакомпания предоставила ваучеры на питание на 15 долларов. Однако это было бессмысленно, поскольку большинство ресторанов уже было закрыто. Когда голодных пассажиров стало больше, пилот решил помочь. Он заказал несколько пицц для всех кто ждал своего рейса. Мужчина заплатил за это из собственных средств.

Пилот раздает пиццу и следит за тем, чтобы все были сыты Фото: TikTok

На видео видно, как пилот раздает пиццу и следит за тем, чтобы все были сыты, а затем ставит тарелку для себя. Позже все пассажиры смогли сесть на рейс и прибыли в пункт назначения.

"Когда подошла моя очередь выходить из самолета, я пожала ему руку и поблагодарила. Все, кто стоял за мной, последовали моему примеру", — добавила Таня.

Ранее Фокус сообщал, что пассажиры самолета пробыли в небе 9 часов и вернулись в аэропорт, из которого вылетели. Джимин Ли, находившаяся на борту самолета, достала свой смартфон, чтобы заснять суматоху. По ее словам, сотрудники авиакомпании сказали, что у них технические проблемы.

Также стало известно, что мужчина потратил 1 млн долларов на восстановление круизного лайнера. Крис Уиллсон и его супруга Джин Ли потратили 15 лет на ремонт судна длиной 89 метров. На корабле 85 кают, бассейн и театр.