Пілот замовив піцу для 150 пасажирів після семигодинної затримки рейсу (відео)

Близько 150 пасажирам довелося покинути літак. У той час як співробітники намагалися організувати розміщення клієнтів, виник хаос, але на допомогу вчасно прийшов пілот.

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У США пілот здивував незадоволених пасажирів, замовивши їм вечерю після тривалої затримки рейсу. Про це в одному зі своїх роликів розповіла Таня Стамос, яка чекала на свій рейс.

Рейс авіакомпанії United Airlines було скасовано через екстрену посадку, і його довелося чекати цілих сім годин. Відчувши недобре, пілот вирішив замовити 30 піц в аеропорт у штат Нью-Мексико (США) для пасажирів, які застрягли через проблеми з літаком.

Люди, яким довелося чекати, розповіли, як "гнітюча" ситуація перетворилася на приємний момент для них. Усі пасажири розчулювалися щедрості члена екіпажу. На їхню думку, таке нечасто можна побачити в літаках.

"Більшість організацій не виходять за рамки, але цей капітан не вагався. Його вчинок того вечора — це те, чого всім людям слід робити більше: безкорисливих вчинків, співчуття і людяності", — сказала Таня Стамос.

Рейс авіакомпанії United Airlines із Сан-Франциско до Г'юстона 13 вересня був змушений здійснити екстрену посадку в Альбукерке. У туалеті літака хтось знепритомнів і йому знадобилася термінова медична допомога.

Близько 150 пасажирів були змушені покинути літак і залишилися в скрутному становищі. Виник хаос, поки працівники намагалися організувати розміщення клієнтів.

Таня пояснила, що авіакомпанія надала ваучери на харчування на 15 доларів. Однак це було безглуздо, оскільки більшість ресторанів уже було зачинено. Коли голодних пасажирів стало більше, пілот вирішив допомогти. Він замовив кілька піц для всіх хто чекав на свій рейс. Чоловік заплатив за це з власних коштів.

Пілот роздає піцу і стежить за тим, щоб усі були ситі Фото: TikTok

На відео видно, як пілот роздає піцу і стежить за тим, щоб усі були ситі, а потім ставить тарілку для себе. Пізніше всі пасажири змогли сісти на рейс і прибули в пункт призначення.

"Коли підійшла моя черга виходити з літака, я потиснула йому руку і подякувала. Усі, хто стояв за мною, наслідували мій приклад", — додала Таня.

Раніше Фокус повідомляв, що пасажири літака пробули в небі 9 годин і повернулися в аеропорт, з якого вилетіли. Джимін Лі, яка перебувала на борту літака, дістала свій смартфон, щоб зняти метушню. За її словами, співробітники авіакомпанії сказали, що у них технічні проблеми.

Також стало відомо, що чоловік витратив 1 млн доларів на відновлення круїзного лайнера. Кріс Віллсон і його дружина Джин Лі витратили 15 років на ремонт судна довжиною 89 метрів. На кораблі 85 кают, басейн і театр.