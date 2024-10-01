"Что я натворил": мужчину арестовали за клонирование овцы и ее разведение (видео)

В результате экспериментов появился один чистокровный самец, которого подсудимый Артур Шубарт назвал "Монтанским горным королем".

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81-летний Артур "Джек" Шубарт из Вона (штат Монтана, США) был приговорен к шести месяцам федеральной тюрьмы за незаконное использование тканей крупных овец, на которых охотились в Центральной Азии и США, для создания "гибрида" для трофейной охоты в неволе. Об этом пишет NBC News.

Судья окружного суда США Брайан Моррис отметил, что ему было трудно вынести приговор мужчине. По его словам, он взвесил возраст Шубарта и отсутствие у него судимости, чтобы приговор удержал любого другого от попыток "изменить генетический состав существ" на Земле. Моррис также оштрафовал Шубарта на 20 000 долларов и обязал его перечислить 4 000 долларов в Фонд рыбы и дикой природы США.

"Мне придется работать всю оставшуюся жизнь, чтобы исправить все, что я натворил", — сказал подсудимый перед вынесением приговора.

Фермер создавал овец-мутантов для охоты в неволе Фото: Fox News

Животное было конфисковано Службой охраны рыбных ресурсов и дикой природы США и содержится в аккредитованном учреждении до тех пор, пока его не передадут в зоопарк.

По словам Шубарта, он занимался фермерским бизнесом с 1987 года. В марте он признал себя виновным по обвинению в том, что он и еще пять человек вступили в сговор с целью использования тканей незаконно ввезенной в США овцы Марко Поло для клонирования этого животного, а затем его дальнейшего использования для создания более крупного гибридного вида овец, который был бы более ценным для охоты в неволе.

Издание отмечает, что овцы Марко Поло — самые крупные в мире, могут весить 300 фунтов (136 килограммов) и иметь свернутые рога длиной до 5 футов (1,5 метра).

Прокуроры заявили, что общая стоимость всех животных составила более 250 000 долларов, но менее 550 000 долларов. По их словам, гибридные овцы также были проданы жителям Алабамы, Арканзаса, Канзаса, Миссури, Небраски, Огайо, Орегона, Южной Дакоты и Западной Вирджинии.

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