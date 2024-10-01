"Що я накоїв": чоловіка заарештували за клонування вівці та її розведення (відео)

У результаті експериментів з'явився один чистокровний самець, якого підсудний Артур Шубарт назвав "Монтанським гірським королем".

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81-річного Артура "Джека" Шубарта з Вона (штат Монтана, США) засудили до шести місяців федеральної в'язниці за незаконне використання тканин великих овець, на яких полювали в Центральній Азії та США, для створення "гібрида" для трофейного полювання в неволі. Про це пише NBC News.

Суддя окружного суду США Браян Морріс зазначив, що йому було важко винести вирок чоловікові. За його словами, він зважив вік Шубарта і відсутність у нього судимості, щоб вирок утримав будь-кого іншого від спроб "змінити генетичний склад істот" на Землі. Морріс також оштрафував Шубарта на 20 000 доларів і зобов'язав його перерахувати 4 000 доларів до Фонду риби та дикої природи США.

"Мені доведеться працювати все життя, щоб виправити все, що я накоїв", — сказав підсудний перед ухваленням вироку.

Фермер створював овець-мутантів для полювання в неволі Фото: Fox News

Тварину було конфісковано Службою охорони рибних ресурсів і дикої природи США і утримують в акредитованій установі доти, доки її не передадуть у зоопарк.

За словами Шубарта, він займався фермерським бізнесом із 1987 року. У березні він визнав себе винним за обвинуваченням у тому, що він і ще п'ятеро людей вступили в змову з метою використання тканин незаконно ввезеної у США вівці Марко Поло для клонування цієї тварини, а потім її подальшого використання для створення більшого гібридного виду овець, який був би ціннішим для полювання в неволі.

Видання зазначає, що вівці Марко Поло — найбільші у світі, можуть важити 300 фунтів (136 кілограмів) і мати згорнуті роги завдовжки до 5 футів (1,5 метра).

Прокурори заявили, що загальна вартість усіх тварин становила понад 250 000 доларів, але менше ніж 550 000 доларів. За їхніми словами, гібридних овець також продали жителям Алабами, Арканзасу, Канзасу, Міссурі, Небраски, Огайо, Орегона, Південної Дакоти і Західної Вірджинії.

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