Годами играл в лотерею: мужчина сорвал джекпот вслед за своим сыном (фото)

Дуглас Дал рассказал, что долгие годы играл в лотерею и после победы не собирается завязывать в ближайшее время. Мужчина уже купил новый билет.

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Житель штата Небраска (США) Дуглас Дал выиграл в лотерею 120 тысяч долларов всего через два месяца после того, как его сын получил 100 тысяч долларов стерев защитный экран со своего билета. Об этом пишет UPI.

Представители лотереи штата отметили, что житель Гранд-Айленда долгие годы играл в лотерею и купил билет для воскресного розыгрыша Nebraska Pick 5 в магазине Fat Dogs Truck Stop.

Один из билетов Дала совпал с номерами розыгрыша: 13-22-29-31-36. Американец сорвал джекпот и получил приз в размере 120 000 долларов.

"Давно пора было", — коротко рассказал о своей победе мужчина Дал.

Мужчина получил приз в размере 120 000 долларов Фото: Nebraska Lottery

По словам победителя лотереи, он не собирается прекращать играть в Nebraska Pick 5 в ближайшее время.

"Я уже купил билеты на новый розыгрыш", — сказал он.

Издание отмечает, что сын Дала ранее выиграл 100 000 долларов по лотерейному билету, который он приобрел в июле.

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