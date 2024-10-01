Роками грав у лотерею: чоловік зірвав джекпот слідом за своїм сином (фото)

Дуглас Дал розповів, що довгі роки грав у лотерею і після перемоги не збирається зав'язувати найближчим часом. Чоловік уже купив новий білет.

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Мешканець штату Небраска (США) Дуглас Дал виграв у лотерею 120 тисяч доларів лише через два місяці після того, як його син отримав 100 тисяч доларів, стерши захисний екран зі свого білета. Про це пише UPI.

Представники лотереї штату зазначили, що житель Гранд-Айленда довгі роки грав у лотерею і купив білет для недільного розіграшу Nebraska Pick 5 у магазині Fat Dogs Truck Stop.

Один із білетів Дала збігся з номерами розіграшу: 13-22-29-31-36. Американець зірвав джекпот і отримав приз у розмірі 120 000 доларів.

"Давно пора було", — коротко розповів про свою перемогу чоловік Дал.

Чоловік отримав приз у розмірі 120 000 доларів Фото: Nebraska Lottery

За словами переможця лотереї, він не збирається припиняти грати в Nebraska Pick 5 найближчим часом.

"Я вже купив квитки на новий розіграш", — сказав він.

Видання зазначає, що син Дала раніше виграв 100 000 доларів за лотерейним білетом, який він придбав у липні.

Раніше Фокус повідомляв, що виграш офіціантки в $10 млн перетворив її життя на пекло. Тонда Дікерсон вибрала щорічні виплати по 375 тисяч доларів протягом 30 років і звільнилася з роботи. Однак вона навіть не підозрювала, які неприємності чекають на неї після виграшу в лотерею.

Також стало відомо, що щасливчик зірвав джекпот у розмірі 800 млн доларів. Щасливий переможець може претендувати на щорічні виплати в розмірі 800 млн доларів або вибрати одноразову грошову виплату в розмірі 404,2 млн доларів.