"Никто не ожидал": козел погнался за участниками марафона и получил на финише медаль (фото)

Джошуа пробежал около четырех километров, прежде чем его нашли хозяева, которые прошли с ним последние 500 метров, чтобы торжественно пересечь финишную прямую.

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К бегунам во время марафона T'Railway Trek Half Marathon в городе Консепшн-Бей-Саут (Канада) неожиданно присоединился козел, которого зовут Джошуа. Именно он и "победил" в соревновании, пишет издание CBC News.

Владелец домашнего животного, Джереми Тейлор, узнал об исчезновении своего подопечного через социальные сети.

Козел Джошуа пробежал марафон Фото: Town of Conception Bay South | Facebook

"Он порвал свой ошейник, который носил годами, и присоединиться к бегунам", — рассказывает Тейлор в интервью журналистам.

Козел преодолел около двух километров в Ньюфаундленде и Лабрадоре, сделав остановку на водной станции. Некоторые из 250 участников марафона видели собственными глазами "конкурента", когда он то ускорялся, то замедлялся.

Козел-беглец преодолел около 4 километров Фото: Town of Conception Bay South | Facebook

В общем Джошуа пробежал около четырех километров, прежде чем его нашли хозяева, которые прошли с ним последние 500 метров, чтобы торжественно пересечь финишную прямую на пляже Топсейл.

"Мы очень быстро повесили на шею Джошуа медаль. Теперь он стал настоящей звездой. Большинство людей, которые пробежали марафон, хотели сфотографироваться с ним", — заявил мэр города Даррин Бент.

Необычный участник соревнования помог привлечь внимание общественности к марафону, поэтому его пригласили стать постоянным гостем и наблюдателем.

"Никто такого не ожидал, что Джошуа присоединится к нам и станет своего рода звездой-талисманом мероприятия. Самый большой забег всех времен", — добавил мэр.

Необычный участник соревнования помог привлечь внимание общественности к марафону Фото: Town of Conception Bay South | Facebook

Напомним, ранее Фокус писал, что в американском городе Арлингтон (штат Техас) случилось необычное происшествие: почти 200 коз сбежали из вольера в заповедной зоне Хрустальный каньон и начали блуждать по улицам населенного пункта, удивив тем самым местных жителей.

Кроме того, в небольшой британской деревне Грейндж-овер-Сандс на одной из ферм проживает козел по кличке Гарри, который за несколько месяцев стал звездой TikTok. Он систематически терроризирует не только других животных, но и доставляет много хлопот местным жителям. Однажды питомец совершил "преступление", за которое хозяйка посадила его в отдельную камеру.