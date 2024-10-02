"Ніхто не очікував": козел погнався за учасниками марафону й отримав на фініші медаль (фото)

Джошуа пробіг близько чотирьох кілометрів, перш ніж його знайшли господарі, які пройшли з ним останні 500 метрів, аби урочисто перетнути фінішну пряму.

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До бігунів під час марафону T'Railway Trek Half Marathon у місті Консепшн-Бей-Саут (Канада) несподівано приєднався козел, якого звуть Джошуа. Саме він й "переміг" у змаганні, пише видання CBC News.

Власник свійської тварини, Джеремі Тейлор, дізнався про зникнення свого підопічного через соціальні мережі.

Козел Джошуа пробіг марафон Фото: Town of Conception Bay South | Facebook

"Він порвав свій нашийник, який носив роками, і приєднатися до бігунів", — розповідає Тейлор в інтерв'ю журналістам.

Козел-втікач подолав близько двох кілометрів у Ньюфаундленді та Лабрадорі, зробивши зупинку на водній станції. Дехто з 250 учасників марафону бачили на власні очі ситуативного "конкурента", коли він то прискорювався, то сповільнювався.

Козел-втікач подолав близько 4 кілометрів Фото: Town of Conception Bay South | Facebook

Загалом Джошуа пробіг близько чотирьох кілометрів, перш ніж його знайшли господарі, які пройшли з ним останні 500 метрів, аби урочисто перетнути фінішну пряму на пляжі Топсейл.

"Ми дуже швидко почепили на шию Джошуа медаль. Тепер він став справжньою зіркою. Більшість людей, які пробігли марафон, хотіли сфотографуватися з ним", — заявив мер міста Даррін Бент.

Незвичний учасник змагання допоміг привернути увагу громадськості до марафону, тож його запросили стати постійним гостем та наглядачем.

"Ніхто такого не очікував, що Джошуа приєднається до нас і стане свого роду зіркою-талісманом заходу. Найбільший забіг усіх часів", — додав мер.

Незвичний учасник змагання допоміг привернути увагу громадськості до марафону Фото: Town of Conception Bay South | Facebook

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що в американському місті Арлінгтон (штат Техас) трапилася незвичайна пригода: майже 200 кіз втекли із вольєра у заповітній зоні Кришталевий каньйон та почали блукати вулицями населеного пункту, здивувавши тим самим місцевих мешканців.

Крім того, у невеликому британському селі Грейндж-овер-Сандс на одній із ферм проживає козел на прізвисько Гаррі, який за кілька місяців став зіркою TikTok. Він систематично тероризує не лише інших тварин, а й завдає багато клопоту місцевим жителям. Якось вихованець скоїв "злочин", за який господиня посадила його в окрему камеру.