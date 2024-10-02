Мечта превратилась в кошмар: женщина рассказала, как победа в лотерее разрушила ее жизнь

Родители, сестра и бойфренд отвернулись от победительницы лотереи, как только деньги оказались на ее банковском счете.

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Женщина рассказала в социальных сетях о том, как ее выигрыш в лотерею в размере 600 тысяч долларов разрушил ее жизнь, испортив отношения с родителями, сестрой и парнем. Пользовательница с ником Maximum-Moose-4107 поделилась своей историей на популярном форуме Reddit.

Женщина рассказала, что купила лотерейный билет ради забавы и совсем забыла о нем, пока увидела по телевизору номера розыгрыша. Именно тогда она вспомнила о своей незапланированной покупке. Женщина проверила билет и обнаружила, что выиграла джекпот в размере 600 000 долларов. Но ее мечта быстро превратилась в кошмар. Родители, сестра и бойфренд отвернулись от нее, как только деньги оказались на ее банковском счете.

"Я никогда не думала, что выигрыш в лотерею может стать чем-то иным, кроме как воплощением мечты. Но вот я здесь, у меня больше денег, чем я могла себе представить, и мне кажется, что моя жизнь разваливается на части. Сначала я была в шоке. Я позвонила своему парню и он примчался ко мне в таком же экстазе. Мы оба были на седьмом небе от счастья и мечтали о том, что сделаем с этими деньгами. Но мечта быстро превратилась в кошмар", — написала она.

Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

По ее словам, мужчина начал строить планы на деньги. Не посоветовавшись с ней он заявил, что хочет уволиться с работы, купить роскошную машину и вложить деньги в "рискованные" предприятия. Женщина предложила не торопить события и обратиться к финансовому консультанту, но ему это не понравилось. Он обвинил возлюбленную в том, что она не доверяю ему.

"Потом в дело вмешалась моя семья. Мои родители, с которыми у меня всегда были натянутые отношения, вдруг захотели воссоединиться. Они начали намекать на свои финансовые трудности и на то, что им не помешала бы помощь. Моя сестра, которая всегда мне завидовала, открыто потребовала долю, заявив, что заслужила ее за все те времена, когда она "поддерживала" меня. Было ощущение, что все они стали смотреть на меня по-другому, как будто я для них теперь просто банк", — продолжила победительница лотереи.

Иллюстративное фото Фото: Depositphotos

Возлюбленный женщины начал отдаляться от нее, предпочитая проводить больше времени со своими друзьями. В то же время требования ее семьи стали более агрессивными. Ее родители считали, что имеют право на ее деньги, потому что они ее вырастили.

"Сестра называла меня жадной и обвиняла в том, что я бросила свою семью. Я чувствовала себя загнанной в ловушку и подавленной. Мы с парнем поняли, что наши отношения стали токсичными и вращались вокруг денег, а не любви и взаимного уважения. Мы решили расстаться. Он съехал, забрав с собой немного денег в качестве прощального подарка, а я почувствовала смесь облегчения и грусти. Выигрыш в лотерею должен был стать благословением, но превратился в проклятие. Я бы хотела вернуться к тому, что было раньше, когда жизнь была проще и отношения были искренними", — добавила она.

Ранее Фокус сообщал, что выигрыш официантки в $10 млн превратил ее жизнь в ад. Тонда Дикерсон выбрала ежегодные выплаты по 375 тысяч долларов в течение 30 лет и уволилась с работы. Однако она даже не подозревала, какие неприятности ждут ее после выигрыша в лотерею.

Также стало известно, что счастливчик сорвал джекпот в размере 800 млн долларов. Счастливый победитель может претендовать на ежегодные выплаты в размере 800 млн долларов или выбрать единовременную денежную выплату в размере 404,2 млн долларов.