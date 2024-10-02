Мрія перетворилася на кошмар: жінка розповіла, як перемога в лотереї зруйнувала її життя

Батьки, сестра і бойфренд відвернулися від переможниці лотереї, щойно гроші опинилися на її банківському рахунку.

Related video

Жінка розповіла в соціальних мережах про те, як її виграш у лотерею в розмірі 600 тисяч доларів зруйнував її життя, зіпсувавши стосунки з батьками, сестрою і хлопцем. Користувачка з ніком Maximum-Moose-4107 поділилася своєю історією на популярному форумі Reddit.

Жінка розповіла, що купила лотерейний білет заради забави й зовсім забула про нього, аж поки побачила по телевізору номери розіграшу. Саме тоді вона згадала про свою незаплановану покупку. Жінка перевірила квиток і виявила, що виграла джекпот у розмірі 600 000 доларів. Але її мрія швидко перетворилася на кошмар. Батьки, сестра та бойфренд відвернулися від неї, щойно гроші опинилися на її банківському рахунку.

"Я ніколи не думала, що виграш у лотерею може стати чимось іншим, окрім як втіленням мрії. Але ось я тут, у мене більше грошей, ніж я могла собі уявити, і мені здається, що моє життя розвалюється на частини. Спочатку я була в шоці. Я зателефонувала своєму хлопцю і він примчав до мене в такому ж екстазі. Ми обидва були на сьомому небі від щастя і мріяли про те, що зробимо з цими грошима. Але мрія швидко перетворилася на кошмар", — написала вона.

Ілюстративне фото Фото: Shutterstock

За її словами, чоловік почав будувати плани на гроші. Не порадившись із нею, він заявив, що хоче звільнитися з роботи, купити розкішну автівку і вкласти гроші в "ризиковані" підприємства. Жінка запропонувала не квапити події і звернутися до фінансового консультанта, але йому це не сподобалося. Він звинуватив кохану в тому, що вона не довіряє йому.

"Потім у справу втрутилася моя сім'я. Мої батьки, з якими у мене завжди були натягнуті стосунки, раптом захотіли возз'єднатися. Вони почали натякати на свої фінансові труднощі й на те, що їм не завадила б допомога. Моя сестра, яка завжди мені заздрила, відкрито зажадала частку, заявивши, що заслужила її за всі ті часи, коли вона "підтримувала" мене. Було відчуття, що всі вони стали дивитися на мене по-іншому, ніби я для них тепер просто банк", — продовжила переможниця лотереї.

Ілюстративне фото Фото: Depositphotos

Коханий жінки почав віддалятися від неї, вважаючи за краще проводити більше часу зі своїми друзями. Водночас вимоги її сім'ї стали більш агресивними. Її батьки вважали, що мають право на її гроші, бо вони її виростили.

"Сестра називала мене жадібною і звинувачувала в тому, що я покинула свою сім'ю. Я почувалася загнаною в пастку і пригніченою. Ми з хлопцем зрозуміли, що наші стосунки стали токсичними і оберталися навколо грошей, а не любові та взаємної поваги. Ми вирішили розлучитися. Він з'їхав, забравши з собою трохи грошей як прощальний подарунок, а я відчула суміш полегшення і смутку. Виграш у лотерею мав стати благословенням, але перетворився на прокляття. Я б хотіла повернутися до того, що було раніше, коли життя було простішим і стосунки були щирими", — додала вона.

Раніше Фокус повідомляв, що виграш офіціантки в $10 млн перетворив її життя на пекло. Тонда Дікерсон вибрала щорічні виплати по 375 тисяч доларів протягом 30 років і звільнилася з роботи. Однак вона навіть не підозрювала, які неприємності чекають на неї після виграшу в лотерею.

Також стало відомо, що щасливчик зірвав джекпот у розмірі 800 млн доларів. Щасливий переможець може претендувати на щорічні виплати в розмірі 800 млн доларів або вибрати одноразову грошову виплату в розмірі 404,2 млн доларів.