Женщина с весом 139 кг похудела почти вдвое после родительских собраний: как ей это удалось

Вдохновленная своим успехом Эрин Дротлефф запустила в сети собственные курсы по снижению веса и теперь помогает тем, кто оказался в той же ситуации.

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139-килограммовая Эрин Дротлефф из Великобритании за два года похудела на 64 кг. Женщина долгое время страдала ожирением и пыталась всячески бороться с лишним весом с помощью диет и таблеток, однако каждый раз снова полнела. Как ей удалось справиться с этой проблемой после досадного случая на родительском собрании, пишет издание Mirror.

Эрин прошла точку невозврата в 2022 году, когда пошла на родительское собрание в школу своей дочери. Поскольку встреча проходила в дальнем конце здания, ей пришлось долго идти по коридорам.

"На полпути у меня лопнула мышца на ноге, и я сразу же почувствовала невыразимую боль. Через силу доковыляла до класса, останавливаясь каждый раз, когда кто-то проходил мимо в коридоре. Не хотела рассказывать, что произошло, или показывать, как мне больно. После родительского собрания дождалась своего мужа, который помог мне сесть в машину. В тот момент поняла, что дальше так нельзя", — вспоминает Дротлефф.

После этого случая британка решила кардинально изменить образ жизни: утром она пила кофе и ела зелень, завтракала яйцами или овсянкой, а ее обед и ужин состояли из жасминового риса и овощей с соусом. Чтобы не бегать к холодильнику ночью, женщина обязательно устраивает себе перекус перед сном.

Кроме изменений в питании, Эрин начала больше двигаться: много ходить пешком, занялась бегом и записалась в спортзал, где трижды в неделю выполняла силовые упражнения.

В итоге к началу 2024 года Дротлефф похудела до 76 килограммов. Вдохновленная этим успехом женщина запустила в сети собственные курсы по снижению веса и теперь помогает тем, кто оказался в той же ситуации, что и она.

Начинающим британка посоветовала следующее: "Сосредоточьтесь на питании, а не на упражнениях. Умейте ждать и будьте терпеливы, пока становитесь тем, кем никогда не были".

Напомним, ранее Фокус писал о Заке Манси, который сбросил более 180 кг за три года. Врачи сказали американцу, когда ему было всего 20 лет, что он может не дожить до своего 25-летия. С весом в 317,5 килограммов мужчина был прикован к инвалидной коляске.

А вот 50-летняя Джо Херли из городка Харлоу избавилась от 63 кг лишнего веса после того, как отказалась только от одного напитка. В феврале 2022 года Джо Херли нуждалась в операции, чтобы удалить грыжу на животе, но для этого необходимо было избавиться от лишнего веса.

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