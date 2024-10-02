Жінка з вагою 139 кг схудла майже вдвічі після батьківських зборів: як їй це вдалось

Натхненна своїм успіхом Ерін Дротлефф запустила в мережі власні курси зі зниження ваги й тепер допомагає тим, хто опинився в тій самій ситуації.

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139-кілограмова Ерін Дротлефф з Великої Британії за два роки схудла на 64 кг. Жінка довгий час страждала на ожиріння й намагалася всіляко боротися із зайвою вагою за допомогою дієт та пігулок, однак щоразу знову повніла. Як їй вдалось впоратися з цією проблемою після прикрого випадку на батьківських зборах, пише видання Mirror.

Ерін пройшла точку неповернення у 2022 році, коли навідалась на батьківські збори у школу своєї дочки. Оскільки зустріч відбувалась в дальньому кінці будівлі, їй довелось довго йти коридорами.

"На півдорозі в мене лопнув м'яз на нозі, і я відразу ж відчула невимовний біль. Через силу дошкутильгала до класу, зупиняючись щоразу, коли хтось проходив повз в коридорі. Не хотіла розповідати, що сталося, чи показувати, як мені боляче. Після батьківських зборів дочекалася свого чоловіка, який допоміг мені сісти в машину. У той момент зрозуміла, що далі так не можна", — згадує Дротлефф.

Після цього випадку британка вирішила кардинально змінити спосіб життя: вранці вона пила каву та їла зелень, снідала яйцями чи вівсянкою, а її обід та вечеря складалися з жасминового рису та овочів із соусом. Аби не бігати до холодильника вночі, жінка обов'язково влаштовує собі перекус перед сном.

Окрім змін у харчуванні, Ерін почала більше рухатися: багато ходити пішки, зайнялась бігом та записалася до спортзалу, де тричі на тиждень виконувала силові вправи.

У підсумку до початку 2024 року Дротлефф схудла до 76 кілограмів. Натхненна цим успіхом жінка запустила в мережі власні курси зі зниження ваги й тепер допомагає тим, хто опинився в тій самій ситуації, що й вона.

Початківцям британка порадила наступне: "Зосередьтеся на харчуванні, а не на вправах. Вмійте чекати й будьте терплячі, поки стаєте тим, ким ніколи не були".

Нагадаємо, раніше Фокус писав про Зака Мансі, який скинув понад 180 кг за три роки. Лікарі сказали американцю, коли йому було всього 20 років, що він може не дожити до свого 25-річчя. З вагою в 317,5 кілограмів чоловік був прикутий до інвалідного візка.

А от 50-річна Джо Герлі з містечка Харлоу позбулася 63 кг зайвої ваги після того, як відмовилася лише від одного напою. У лютому 2022 року Джо Герлі потребувала операції, щоб видалити грижу на животі, але для цього необхідно було позбутися зайвої ваги.

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