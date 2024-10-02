Женщина утверждает, что сосед тайком проник в ее сад, спилил дерево и сделал фотографии

Женщина рассказала, что мужчина не проживает в своем доме постоянно, а использует его для отдыха. Во время последнего визита он спилил живое дерево и обрезал верхушки кустов на ее участке.

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Женщина, которая не захотела называть свое имя, утверждает, что один из соседей пробрался в ее сад и спилил дерево. Затем мужчина прислал ей фотографию, на которой он запечатлен с бензопилой. Об этой истории вспоминает британский таблоид The Mirror.

"Я переехала на участок, который много лет принадлежал семье соседа. Его семья не живет в своем доме. Они используют его как дом для отдыха и проводят там меньше месяца, часто приезжая по воскресеньям. В последний раз, когда они наведались, сосед пришел и срубил живое дерево пекан в моем дворе. Просто ни с того ни с сего", — писала она.

В довершение ко всему сосед даже сфотографировался с бензопилой и отправил снимок женщине с подписью: "Это улучшит и ваш вид".

Иллюстративное фото Фото: Pikabu

Через несколько недель пострадавшая владелица сада обнаружила, что сосед также обрезал верхушки всех ее азалий и срубил до основания взрослый куст жасмина.

"Это образцы в моем дворе, безусловно, обозначенные как таковые, так как есть забор по всему участку. Кто делает такие вещи? Что бы вы сделали в ответ?" — написала она.

Большинство пользователей форума стали на сторону пострадавшей и предложили ей обратиться в суд:

"Это незаконно. Найдите адвоката и подайте в суд. Заставьте их заменить ваши зрелые кусты и пекановое дерево";

"Кроме того, я бы обвинил их в незаконном проникновении и уничтожении имущества. Купите камеры. Много. Сохраните фото, это улика";

"Обратитесь к арбористу, чтобы определить возраст, размер и ценность вашего пеканового дерева".

Ранее Фокус сообщал, что женщина решила привести в порядок заросший сад и сделала необычную находку. Она хотела, чтобы ее дети получили больше места для игр на заднем дворе. То, что женщина обнаружила во время уборки, поразило ее саму и пользователей соцсетей.

Также стало известно, что мужчина раздал почти все свое имущество и живет на пустыре. Марк Бойл пришел к выводу, что в основе всех проблем лежат деньги и решил полностью от них отказаться. Мужчина продал дом и отправился жить вдали от города.