Жінка стверджує, що сусід потайки проник у її сад, спиляв дерево і зробив фото

Жінка розповіла, що чоловік не проживає у своєму будинку постійно, а використовує його для відпочинку. Під час останнього візиту він спиляв живе дерево та обрізав верхівки кущів на її ділянці.

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Жінка, яка не захотіла називати своє ім'я, стверджує, що один із сусідів пробрався в її сад і спиляв дерево. Потім чоловік надіслав їй фотографію, на якій він зображений із бензопилою. Про цю історію згадує британський таблоїд The Mirror.

"Я переїхала на ділянку, яка багато років належала родині сусіда. Його сім'я не живе у своєму будинку. Вони використовують його як будинок для відпочинку і проводять там менше місяця, часто приїжджаючи у неділю. Востаннє, коли вони навідалися, сусід прийшов і зрубав живе дерево пекан у моєму дворі. Просто ні з того ні з сього", — писала вона.

На довершення до всього сусід навіть сфотографувався з бензопилою і відправив знімок жінці з підписом: "Це поліпшить і ваш вигляд".

Ілюстративне фото Фото: Pikabu

Через кілька тижнів постраждала власниця саду виявила, що сусід також обрізав верхівки всіх її азалій і зрубав дощенту дорослий кущ жасмину.

"Це зразки в моєму дворі, безумовно, позначені як такі, бо є паркан по всій ділянці. Хто робить такі речі? Що б ви зробили у відповідь?" — написала вона.

Більшість користувачів форуму стали на бік постраждалої й запропонували їй звернутися до суду:

"Це незаконно. Знайдіть адвоката і подайте до суду. Примусьте їх замінити ваші зрілі кущі та пеканове дерево";

"Крім того, я б звинуватив їх у незаконному проникненні та знищенні майна. Купіть камери. Багато. Збережіть фото, це доказ";

"Зверніться до арбориста, щоб визначити вік, розмір і цінність вашого пеканового дерева".

Раніше Фокус повідомляв, що жінка вирішила привести до ладу зарослий сад і зробила незвичайну знахідку. Вона хотіла, щоб її діти отримали більше місця для ігор на задньому дворі. Те, що жінка виявила під час прибирання, вразило її саму і користувачів соцмереж.

Також стало відомо, що чоловік роздав майже все своє майно і живе на пустирі. Марк Бойл дійшов висновку, що в основі всіх проблем лежать гроші і вирішив повністю від них відмовитися. Чоловік продав будинок і відправився жити далеко від міста.