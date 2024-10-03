Мужчина попал на собеседование, которое проводила сгенерированная ИИ женщина (фото)

По окончании 10-15-минутного разговора реальные HR-менеджеры слушают исключительно аудиозапись собеседования.

Related video

Маркетолог Джек Райан из Сан-Диего (США), который называет себя "спортсменом-инвалидом", был разочарован после собеседования с аватаром HR-менеджера, сгенерированным искусственным интеллектом. Вместо видеозвонка с представителем компании, мужчину "встретила" нейросеть, которая спрашивала у него об опыте работы. Об этом пишет издание The Sun.

Интересно, что аватар поощрял претендента на должность отвечать на вопросы не коротко, а целым рассказом. Во время разговора на лице мужчины появилась ироничная улыбка.

"Не знаю, я поражен, удивлен или напуган. Аватары с искусственным интеллектом теперь берут интервью. Очевидно, что все написано на моем лице", — рассказывает Райан в деловой социальной сети LinkedIn.

Джек Райан попал на собеседование с ИИ Фото: LinkedIn

Как выяснилось, в ходе собеседования работал "ИИ-агент", разработанный австралийским стартапом под названием Fairgo.ai. Компания заявляет, что новейшие изобретения могут вдвое сократить время, необходимое для отбора кандидатов на вакансии. Вместе с тем, эти боты проводят на 25% меньше личных собеседований, чем живые люди.

Райан добавляет: "Хотя Fairgo пытается обеспечить честный и справедливый процесс отбора, я не могу себе представить, что искусственный интеллект способен интерпретировать человеческие эмоции и мимику на лице, чтобы обеспечить полноценное собеседование. Я человек с ограниченными возможностями и рассчитываю на удаленную работу, но меня беспокоит, что нужно открыто рассказывать о состоянии здоровья в анкетах, которые компании ставят в конце заявок".

По словам генерального директора Fairgo Джулиана Брайта, после того, как заканчивается вступительное видео, озвученное аватаром, собеседования проводятся только с помощью ИИ. После окончания 10-15-минутного разговора реальные HR-менеджеры слушают исключительно аудиозаписи.

Брайт добавил, что аватар не принимает решение о том, кого включить в шорт-лист — это могут сделать только работодатели.

Напомним, ранее менеджер по персоналу рассказала на популярном форуме Reddit о том, как мужчина допустил простую ошибку во время собеседования. Ему отказали в течение 5 минут с момента его прибытия в офис.

К тому же менеджер по подбору персонала Бонни Дилбер из Сиэтла (Вашингтон, США) поделилась действенными советами, о чем стоит соврать во время собеседования, чтобы ваш потенциальный работодатель был доволен услышанным.