Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
МирФан

Мужчина попал на собеседование, которое проводила сгенерированная ИИ женщина (фото)

Искусственный интеллект проводил собеседование, как пройти собеседование, менеджер по подбору персонала, курьезы, поиск работы
Фото: Unplash | Мужчина попал на собеседование к ИИ-аватару

По окончании 10-15-минутного разговора реальные HR-менеджеры слушают исключительно аудиозапись собеседования.

Related video

Маркетолог Джек Райан из Сан-Диего (США), который называет себя "спортсменом-инвалидом", был разочарован после собеседования с аватаром HR-менеджера, сгенерированным искусственным интеллектом. Вместо видеозвонка с представителем компании, мужчину "встретила" нейросеть, которая спрашивала у него об опыте работы. Об этом пишет издание The Sun.

Интересно, что аватар поощрял претендента на должность отвечать на вопросы не коротко, а целым рассказом. Во время разговора на лице мужчины появилась ироничная улыбка.

"Не знаю, я поражен, удивлен или напуган. Аватары с искусственным интеллектом теперь берут интервью. Очевидно, что все написано на моем лице", — рассказывает Райан в деловой социальной сети LinkedIn.

Искусственный интеллект проводил собеседование, как пройти собеседование, менеджер по подбору персонала, курьезы, поиск работы Fullscreen
Джек Райан попал на собеседование с ИИ
Фото: LinkedIn

Как выяснилось, в ходе собеседования работал "ИИ-агент", разработанный австралийским стартапом под названием Fairgo.ai. Компания заявляет, что новейшие изобретения могут вдвое сократить время, необходимое для отбора кандидатов на вакансии. Вместе с тем, эти боты проводят на 25% меньше личных собеседований, чем живые люди.

Райан добавляет: "Хотя Fairgo пытается обеспечить честный и справедливый процесс отбора, я не могу себе представить, что искусственный интеллект способен интерпретировать человеческие эмоции и мимику на лице, чтобы обеспечить полноценное собеседование. Я человек с ограниченными возможностями и рассчитываю на удаленную работу, но меня беспокоит, что нужно открыто рассказывать о состоянии здоровья в анкетах, которые компании ставят в конце заявок".

По словам генерального директора Fairgo Джулиана Брайта, после того, как заканчивается вступительное видео, озвученное аватаром, собеседования проводятся только с помощью ИИ. После окончания 10-15-минутного разговора реальные HR-менеджеры слушают исключительно аудиозаписи.

Брайт добавил, что аватар не принимает решение о том, кого включить в шорт-лист — это могут сделать только работодатели.

Напомним, ранее менеджер по персоналу рассказала на популярном форуме Reddit о том, как мужчина допустил простую ошибку во время собеседования. Ему отказали в течение 5 минут с момента его прибытия в офис.

К тому же менеджер по подбору персонала Бонни Дилбер из Сиэтла (Вашингтон, США) поделилась действенными советами, о чем стоит соврать во время собеседования, чтобы ваш потенциальный работодатель был доволен услышанным.