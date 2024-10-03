Чоловік потрапив на співбесіду, яку проводила згенерована ШІ жінка (фото)

Після закінчення 10-15-хвилинної розмови реальні HR-менеджери слухають виключно аудіозапис співбесіди.

Related video

Маркетолог Джек Раян з Сан-Дієго (США), який називає себе "спортсменом-інвалідом", був розчарований після співбесіди з аватаром HR-менеджерки, згенерованої штучним інтелектом. Замість відеодзвінка з представником компанії, чоловіка "зустріла" нейромережа, яка запитувала в нього про досвід роботи. Про це пише видання The Sun.

Цікаво, що аватар заохочував претендента на посаду відповідати на запитання не коротко, а цілою розповіддю. Під час розмови на обличчі чоловіка з'являється іронічна посмішка.

"Не знаю, я вражений, здивований чи наляканий. Аватари зі штучним інтелектом тепер беруть інтерв'ю. Очевидно, що все написано на моєму обличчі", — розповідає Раян в діловій соціальній мережі LinkedIn.

Джек Раян потрапив на співбесіду до ШІ Фото: LinkedIn

Як з’ясувалось, в ході співбесіди працював "ШІ-агент", розроблений австралійським стартапом під назвою Fairgo.ai. Компанія заявляє, що новітні винаходи можуть вдвічі скоротити час, необхідний для відбору кандидатів на вакансії. Разом з тим, ці боти проводять на 25% менше особистих співбесід, аніж живі люди.

Раян додає: "Хоча Fairgo намагається забезпечити чесний та справедливий процес відбору, я не можу собі уявити, що штучний інтелект здатен інтерпретувати людські емоції та міміку на обличчі, аби забезпечити повноцінну співбесіду. Я людина з обмеженими можливостями й розраховую на віддалену роботу, але мене непокоїть, що потрібно відкрито розповідати про стан здоров’я в анкетах, які компанії ставлять наприкінці заявок".

За словами генерального директора Fairgo Джуліана Брайта, після того, як закінчується вступне відео, озвучене аватаром, співбесіди проводяться лише за допомогою ШІ. Після закінчення 10-15-хвилинної розмови реальні HR-менеджери слухають виключно аудіозаписи.

Брайт додав, що аватар не приймає рішення щодо того, кого включити в шорт-лист — це можуть зробити лише роботодавці.

Нагадаємо, раніше менеджерка з персоналу розповіла на популярному форумі Reddit про те, як чоловік припустився простої помилки під час співбесіди. Йому відмовили протягом 5 хвилин із моменту його прибуття в офіс.

До того ж менеджерка з підбору персоналу Бонні Ділбер із Сієтла (Вашингтон, США) поділилася дієвими порадами, про що варто збрехати під час співбесіди, аби ваш потенційний роботодавець був задоволеним від почутого.