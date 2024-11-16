Розкіш, більярд, тренажери: чим цікава робота на нафтовій платформі (відео)

Кранівник, який працює на нафтовій платформі, любить з висоти десятки метрів спостерігати за дельфінами та акулами. У роботі його приваблює зарплата та інші вигоди, які пропонує працедавець, поділився досвідом нафтовик.

Працівник бурової платформи показав розкішне життя посеред моря, за яке отримує майже 20 тис. дол. на місяць. Компанія створила для робітників чудові інтер'єри, безплатно годує креветками та піцою, пропонує пиво, спортзал, більярд. Заради таких переваг цілком можливо відмовитись від сім'ї, щоб по кілька тижнів проводити на роботі. Про деталі вакансій на нафтовидобувній вишці ідеться у відео, яке з'явилось у TikTok.

Нафтовик з ніком Fifotok розповів про особливості вакансії на Морській стаціонарній нафтобуровій платформі (Offshore-Stationar plattform), яку пропоную для жителів Австралії. З його слів, умови на платформі та зарплата переважають недоліки: життя далеко від сім'ї та робота у надважких умовах. Графік — два тижні в морі, потім перерва такої ж тривалості.

Зарплата на буровій платформі — це 18 500 дол. на місяць, пояснив автор відео, який, як з'ясувалось, працює кранівником. Спершу він показав, як робітники дістаються на бурову — їх привозять човнами або навіть гелікоптерами. На відео бачимо, як група нових працівників стоїть на невеликій платформі, тримаються один за одного, а їх тим часом підіймають на десятки метрів вгору від води.

Наступні кадри півтора хвилинного відео — це мініекскурсія по найважливіших місцях. Глядачі бачать інтер'єри житлових приміщень та їдальню, зал з тренажерами, більярд, ігрову кімнату та ін. Тим часом буровик розповідає, що уся їжа та напої — повністю безплатні. Серед іншого, можна побачити полички, заставлені пивом та пляшками з водою. Крім того, видно таці зі стейками, королівськими креветками та піцою.

Далі кранівник показав глядачам своє робоче місце — стрілу крана. З його слів, інколи дує сильний вітер, і тоді іти у кабіну досить небезпечно. З іншого боку, до платформи підпливають дельфіни та акули: можна кинути щось їстивне і спостерігати, як вони їдять.

"Це справді весело. Це інше середовище, і ми повертаємося додому гелікоптером через кілька тижнів. Це чудова оплата, безкоштовне проживання та безкоштовне харчування", — наголосив автор відео.

Розповідь про переваги роботи на нафтовидобувній платформі набрало майже 300 тис. переглядів та майже 3 тис. коментарів. Люди цікавились, яку освіту треба отримати, щоб мати такі можливості. Інші ділились зарплатами в інших місцях, наприклад, в Канаді. Були користувачі, які були відразу готові все кидати і летіти в Австралію, що мати безплатний спортзал та їжу.

Цікава робота - реакція на вакансію на буровій платформі Фото: Скриншот

Зазначимо, раніше Фокус писав про інші приклади цікавої роботи. Наприклад, Державний центр зайнятості назвав досить незвичні вакансії: купажник чаю, збирач годинників, позначник термометрів або ведучий дискотек.

Нагадуємо, компанія Hugging Face розповіла про створення робота, який працює з використанням штучного інтелекту і може замінити людину на деяких вакансіях.