Роскошь, бильярд, тренажеры: чем интересна работа на нефтяной платформе (видео)

Крановщик, который работает на нефтяной платформе, любит с высоты десятка метров наблюдать за дельфинами и акулами. В работе его привлекает зарплата и другие выгоды, предлагаемые работодателем, поделился опытом нефтяник.

Работник буровой платформы показал роскошную жизнь посреди моря, за которую получает почти 20 тыс. долл. в месяц. Компания создала для рабочих замечательные интерьеры, бесплатно кормит креветками и пиццей, предлагает пиво, спортзал, бильярд. Ради таких преимуществ вполне возможно отказаться от семьи, чтобы по несколько недель проводить на работе. О деталях вакансий на нефтедобывающей вышке говорится в видео, которое появилось в TikTok.

Нефтяник с ником Fifotok рассказал об особенностях вакансии на Морской стационарной нефтебуровой платформе (Offshore-Stationar plattform), которую предлагаю для жителей Австралии. По его словам, условия на платформе и зарплата перевешивают недостатки: жизнь вдали от семьи и работа в сверхтяжелых условиях. График — две недели в море, потом перерыв такой же продолжительности.

Зарплата на буровой платформе — это 18 500 долл. в месяц, пояснил автор видео, который, как выяснилось, работает крановщиком. Сначала он показал, как рабочие добираются на буровую — их привозят лодками или даже вертолетами. На видео видно, как группа новых работников стоит на небольшой платформе, держатся друг за друга, а их тем временем поднимают на десятки метров вверх над водой.

Следующие кадры полутора минутного видео — это мини-экскурсия по самым важным местам. Зрители видят интерьеры жилых помещений и столовую, зал с тренажерами, бильярд, игровую комнату и др. Между тем буровик рассказывает, что вся еда и напитки — полностью бесплатные. Среди прочего, можно увидеть полочки, заставленные пивом и бутылками с водой. Кроме того, видно подносы со стейками, королевскими креветками и пиццей.

Далее крановщик показал зрителям свое рабочее место — стрелу крана. По его словам, иногда дует сильный ветер, и тогда идти в кабину достаточно опасно. С другой стороны, к платформе подплывают дельфины и акулы: можно бросить что-то съедобное и наблюдать, как они едят.

"Это действительно весело. Это другая среда, и мы возвращаемся домой вертолетом через несколько недель. Это отличная оплата, бесплатное проживание и бесплатное питание", — подчеркнул автор видео.

Рассказ о преимуществах работы на нефтедобывающей платформе набрал почти 300 тыс. просмотров и почти 3 тыс. комментариев. Люди интересовались, какое образование надо получить, чтобы иметь такие возможности. Другие делились зарплатами в других местах, например, в Канаде. Были пользователи, которые были сразу готовы все бросать и лететь в Австралию, чтобы иметь бесплатный спортзал и еду.

Интересная работа — реакция на вакансию на буровой платформе Фото: Скриншот

Отметим, ранее Фокус писал о других примерах интересной работы. Например, Государственный центр занятости назвал довольно необычные вакансии: купажник чая, сборщик часов, пометчик термометров или ведущий дискотек.

Напоминаем, компания Hugging Face рассказала о создании робота, который работает с использованием искусственного интеллекта и может заменить человека на некоторых вакансиях.