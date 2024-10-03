После переезда в 100-летнюю хижину посреди леса жизнь пары превратилась в ад (фото)

Лорис Ливингстон много лет мечтала приобрести недвижимость на природе, но она не ожидала, сколько с этим связано проблем.

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Американка Лорис Ливингстон и ее муж два года назад купили сказочный 100-летний дом в лесу, но переезд туда превратил их жизнь в настоящий ад. Женщина из Сан-Франциско предупреждает, что покупка подобной недвижимости, какой бы хорошей она ни была — сплошная головная боль для хозяев. Подробнее об этом пишет издание New York Post.

По словам Лорис, домик в лесу был ее мечтой, которая стала реальностью. Однако со временем она заметила проблему с грызунами и жуками, которые заполонили весь дом и создавали неудобства.

"Просто социальная реклама о покупке дома в лесной местности: не делайте этого", — предупреждает Ливингстон в видео, размещенном в социальной сети TikTok.

Женщина говорит, что вредители повредили систему отопления в ее доме.

"Однажды ночью, лежа на диване, мы услышали, как что-то скребется под досками пола. Как выяснилось, мыши ели завернутую в асбест трубу, по которой шло отопление", — вспоминает она.

В доме завелись грызуны и термиты Фото: Laureise Livingston | TikTok

Чтобы решить эту проблему, супругам пришлось раскошелиться на $4 500 (около 186 тыс. грн) за ремонт и отделку труб.

"Сначала нам пришлось вывести крыс, а затем снять все системы отопления и вентиляции. Весь процесс стоил нам около $10 тысяч долларов (414 тыс. грн). Где-то полгода у нас не было тепла", — объясняет Лорис.

Но это еще было не все: позже супруги узнали, что в комнатах завелись термиты. Чтобы вывести этих вредителей, пришлось окуривать дом специальным раствором за $4 500.

"Это яд, но по крайней мере, жуков больше нет", — добавляет Ливингстон, называя жизнь в таких условиях настоящим адом.

Напомним, ранее Фокус писал, что деревянный пляжный домик размером с сарай — 1,8 м в ширину и 4 м в длину — выставили на продажу за 130 000 евро. По словам риелторов, этот объект недвижимости привлекает внимание потенциальных покупателей благодаря своему удачному расположению на пляже Эйвон в Крайстчерче (графство Дорсет, Великобритания).

А вот 31-летний швед Антон Ворманн в 2018 году переехал из США в Японию. Недавно он приобрел за $15 тысяч заброшенную ферму в городке Кудзюкури, который находится на самом густонаселенном острове страны.