Після переїду в 100-річну хатину посеред лісу життя пари перетворилось на пекло (фото)

Лоріс Лівінгстон багато років мріяла придбати нерухомість на природі, але вона не очікувала, скільки з цим пов’язано проблем.

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Американка Лоріс Лівінгстон та її чоловік два роки тому купили казковий 100-річний будинок у лісі, але переїзд туди перетворив їхнє життя на справжнє пекло. Жінка із Сан-Франциско попереджає, що купівля подібної нерухомості, якою б гарною вона не була — суцільний головний біль для господарів. Детальніше про це пише видання New York Post.

За словами Лоріс, хатинка у лісі була її мрією, що стала реальністю. Однак з часом вона помітила проблему з гризунами та жуками, які заполонили весь будинок та створювали незручності.

"Просто соціальна реклама щодо купівлі будинку в лісовій місцевості: не робіть цього", — попереджає Лівінгстон у відео, розміщеному в соціальній мережі TikTok.

Жінка каже, що шкідники пошкодили систему опалення в її оселі.

"Одного разу вночі, лежачи на дивані, ми почули, як щось шкребеться під дошками підлоги. Як з’ясувалось, миші їли загорнуту в азбест трубу, якою йшло опалення", — згадує вона.

У будинку завелись гризуни й терміти Фото: Laureise Livingston | TikTok

Щоб розв'язати цю проблему, подружжю довелося розщедритися на $4 500 (близько 186 тис. грн) за ремонт та обробку труб.

"Спочатку нам довелося вивести щурів, а потім зняти всі системи опалення та вентиляції. Весь процес коштував нам близько $10 тисяч доларів (414 тис. грн). Десь пів року у нас не було тепла", — пояснює Лоріс.

Але це ще було на все: згодом подружжя дізналося, що у кімнатах завелися терміти. Щоб вивести цих шкідників, довелось обкурювати будинок спеціальним розчином за $4 500.

"Це отрута, але принаймні, жуків більше немає", — додає Лівінгстон, називаючи життя в таких умовах справжнім пеклом.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що дерев'яний пляжний будиночок розміром із садовий сарай — 1,8 м завширшки та 4 м завдовжки — виставили на продаж за 130 000 євро. За словами рієлторів, цей об’єкт нерухомості привертає увагу потенційних покупців завдяки своєму вдалому розташуванню на пляжі Ейвон у Крайстчерчі (графство Дорсет, Велика Британія).

А от 31-річний швед Антон Ворманн у 2018 році переїхав із США до Японії. Нещодавно він придбав за $15 тисяч занедбану ферму в містечку Кудзюкурі, що знаходиться на найбільш густонаселеному острові країни.