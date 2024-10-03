"Zal*pa, thank you": Трамп поблагодарил украинца с неприличным ником (скриншот)

Украинец поддержал кандидатуру Трампа на президентских выборах, за что удостоился комментария от политика.

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Кандидат в президенты США Дональд Трамп обратился со словами благодарности к украинцу с ником Zal*pa в Х (твиттере). Комментарий пользователю он разместил на своей странице.

"Zal*pa, спасибо, что понравился мой пост. Я пришлю тебе важные новости в Северной Каролине. Убедитесь, что вы готовы проголосовать за Дональда Трампа 5 ноября", — написал кандидат в президенты США.

В свою очередь пользователь Zal*pa поблагодарил Трампа, за то что тот поблагодарил его.

"Пожалуйста", — ответил пользователь с никнеймом Zal*pa в ответ на твит американского политика.

Из сети известно, что пользователь Zal*pa из Украины и присоединился к Х (твиттеру) в мае 2022 года.

Напомним, что 30 сентября кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что хорошие отношения с президентом Украины Владимиром Зеленским у него сформировались после того, как украинский президент помог ему избежать импичмента из-за вымогательства компромата на Джо Байдена.

27 сентября Фокус писал, что кандидат от Республиканцев встретился с президентом Украины в Нью-Йорке, где заявил, что это "честь для него". Американский политик добавил, что готов сотрудничать с демократами в вопросе о российской агрессии против Украины.