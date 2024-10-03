"Zal*pa, thank you": Трамп подякував українцю з непристойним ніком (скриншот)

Українець підтримав кандидатуру Трампа на президентських виборах, за що удостоївся коментаря від політика.

Related video

Кандидат в президенти США Дональд Трамп звернувся зі словами вдячності до українця з ніком Zal*pa в Х (твітері). Коментар користувачеві він розмістив на своїй сторінці.

"Zal*pa, дякую, що вподобав мій пост. Я надішлю тобі важливі новини з Північної Кароліни. Переконайтеся, що ви готові проголосувати за Дональда Трампа 5 листопада", — написав кандидат в президенти США.

Зі свого боку користувач Zal*pa подякував Трампу, за те що той подякував йому.

"Будь ласка", — відповів користувач із нікнеймом Zal*pa у відповідь на твіт американського політика.

З мережі відомо, що користувач Zal*pa з України і приєднався до Х (твіттеру) у травні 2022 року.

Нагадаємо, що 30 вересня кандидат в президенти США Дональд Трамп заявив, що хороші відносини з президентом України Володимиром Зеленським у нього сформувалися після того, як український президент допоміг йому уникнути імпічменту через вимагання компромату на Джо Байдена.

27 вересня Фокус писав, що кандидат від Республіканців зустрівся з президентом України в Нью-Йорку, де заявив, що це "честь для нього". Американський політик додав, що готовий співпрацювати з демократами у питанні щодо російської агресії проти України.