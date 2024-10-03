Мужчина сбежал из зала суда с женой на спине, чтобы избежать развода

Женщина по фамилии Чэнь решила дать своему мужу еще один шанс, чтобы восстановить их брак.

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Недавний инцидент в зале суда провинции Сычуань (Китай) вызвал серьезные опасения по поводу рассмотрения дел о домашнем насилии. Во время бракоразводного процесса мужчина по фамилии Ли насильно вынес свою жену Чэнь из комнаты в попытке избежать их расставания. Об этом пишет South China Morning Post.

Женщина подала на развод после 20 лет брака. По ее словам все эти годы она страдала от домашнего насилия и агрессивного поведения мужа в состоянии алкогольного опьянения.

Пара, у которой есть два сына и дочь, столкнулась с проблемой после того, как суд отклонил просьбу Чэнь о разводе, сославшись на "глубокую эмоциональную связь" и явное нежелание Ли расторгнуть брак.

Апелляция женщины привела к повторному судебному разбирательству, в ходе которого напряженность обострилась. Во время этого заседания Ли, переполненный эмоциями, поднял Чэнь с пола, закинул себе на спину и выбежал из зала суда, оставив ее кричать о помощи. Судебные приставы быстро вмешались и отчитали его за его действия.

Иллюстративное фото Фото: Pixabay

В письменном извинении, представленном позже, Ли выразил сожаление по поводу своего поведения, признав всю серьезность своей ошибки.

"В состоянии эмоционального возбуждения я ошибочно решил, что собираюсь развестись с апеллянтом, поэтому я вынес ее из зала суда, игнорируя указания судей и судебных приставов, которые пытались остановить мои крайние действия", — написал он.

Мужчина заверил суд, что не повторит подобных экстремальных действий. В конечном итоге, при посредничестве суда, пара не развелась. Чэнь согласился дать Ли еще один шанс восстановить их брак. Этот выбор вызвал волну беспокойства и критики в интернете, многие ставят под сомнение понимание судом проблемы домашнего насилия и общее отношение правовой системы к подобным делам.

"О Боже! Как они могли не дать развод в такой ситуации?", "Если он смог вынести ее из зала суда на публике, что он может сделать наедине?", "Что значит, что отношения не разорваны? Это считается только в том случае, если кого-то избили до смерти?" — писали они.

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