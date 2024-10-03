Чоловік утік із зали суду з дружиною на спині, щоб уникнути розлучення

Жінка на прізвище Чень вирішила дати своєму чоловікові ще один шанс, щоб відновити їхній шлюб.

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Нещодавній інцидент у залі суду провінції Сичуань (Китай) викликав серйозні побоювання з приводу розгляду справ про домашнє насильство. Під час шлюборозлучного процесу чоловік на прізвище Лі насильно виніс свою дружину Чень із кімнати, намагаючись уникнути їхнього розставання. Про це пише South China Morning Post.

Жінка подала на розлучення після 20 років шлюбу. За її словами, всі ці роки вона потерпала від домашнього насильства та агресивної поведінки чоловіка в стані алкогольного сп'яніння.

Пара, у якої є два сини й дочка, зіткнулася з проблемою після того, як суд відхилив прохання Чень про розлучення, пославшись на "глибокий емоційний зв'язок" і явне небажання Лі розірвати шлюб.

Апеляція жінки призвела до повторного судового розгляду, під час якого напруженість загострилася. Під час цього засідання Лі, переповнений емоціями, підняв Чень з підлоги, закинув собі на спину і вибіг із зали суду, залишивши її кричати про допомогу. Судові пристави швидко втрутилися і відчитали його за його дії.

Ілюстративне фото Фото: Pixabay

У письмовому вибаченні, представленому пізніше, Лі висловив жаль з приводу своєї поведінки, визнавши всю серйозність своєї помилки.

"У стані емоційного збудження я помилково вирішив, що збираюся розлучитися з апелянткою, тож я виніс її із зали суду, ігноруючи вказівки суддів і судових приставів, які намагалися зупинити мої крайні дії", — написав він.

Чоловік запевнив суд, що не повторить подібних екстремальних дій. Зрештою, за посередництва суду, пара не розлучилася. Чень погодився дати Лі ще один шанс відновити їхній шлюб. Цей вибір викликав хвилю занепокоєння і критики в інтернеті, багато хто ставить під сумнів розуміння судом проблеми домашнього насильства і загальне ставлення правової системи до подібних справ.

"О Боже! Як вони могли не дати розлучення в такій ситуації?", "Якщо він зміг винести її із залу суду на публіці, що він може зробити наодинці?", "Що значить, що стосунки не розірвані? Це вважається тільки в тому випадку, якщо когось побили до смерті?" — писали вони.

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