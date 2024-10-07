Посмотрели на счета: супруги живут в квартире, которая была заброшена в течение 22 лет

Кристина Найтэн и ее муж Пол Кордье начали ремонт дома, который обойдется им в 100 000 евро. В настоящее время супруги живут в заброшенной квартире, принадлежащей сестре мужа.

Related video

В 2020 году 38-летняя Кристина Найтэн и ее муж 46-летний Пол Кордье приобрели дом своей мечты в Лаго-д'Изео, Италия. Они купили здание с двумя спальнями за 23 000 евро на тот момент. Об этом пишет CNBC.

В марте этого года супруги начали делать ремонт дома, который им обойдется в 100 000 евро.

"Он был похож на домик, который вы рисовали в детстве: скатная крыша, дверь в центре и два окна наверху. Он был очень милым и находился всего в нескольких шагах от поезда и от озера. Это было слишком хорошо, чтобы быть правдой. Все шло хорошо, и мы добивались хороших результатов, но, к сожалению, расходы выросли на 25%", — говорит Найтэн.

Супруги решили большую часть ремонта делать своими руками.

"Когда мы посмотрели на счета, оказалось, что самые большие затраты приходятся на оплату труда, так что если мой муж сможет предоставить рабочую силу, то, возможно, нам удастся справиться с этой задачей", — отметила Кристина.

Семья купила здание с двумя спальнями за 23 000 евро Фото: CNBC

В начале ремонта пара жила в соседней съемной квартире и надеялась, что к моменту окончания срока аренды будет готова переехать в новый дом. К сожалению, это оказалось невозможным и паре пришлось быстро найти новое жилье. В то же время сестра Кордье готовилась купить собственный дом в Италии и супруги переехали в него. Издание отмечает, что в квартире не жили с 2002 года. Предыдущие владельцы, которым она досталась по наследству, иногда использовали ее в качестве дома для отдыха.

Среди вещей, которые пара обнаружила в квартире, — календарь 2006 года, комод 1920-х годов, старые фотографии с соревнований, которые проводились в городе, и старые миски с рецептами, нарисованными на них вручную.

"Он был весь в пыли и очень сильно пах затхлостью. Его нужно было перекрашивать, а штукатурка на стенах осыпалась. Даже после того, как мы провели электричество, мы должны были убедиться, что это безопасно, потому что это очень старое здание", — рассказала Кристина.

Супруги живут в сьемной квартире, которая принадлежала сестре мужа Фото: CNBC

На первом этаже есть открытая гостиная и кухня, но чтобы попасть в две спальни, нужно подняться по внешней лестнице на второй этаж. Спальни соединенны, поэтому супругам приходится проходить через одну комнату, чтобы попасть в другую, и выходить в общие помещения.

Еще одной особенностью квартиры является задний двор с видом на озеро.

"Если бы такая квартира была в продаже, когда мы покупали дом, мы бы купили ее. У нас в доме нет никакого внешнего пространства, и с тех пор, как мы здесь живем, мы выходим на улицу и пьем вино. Это просто очень мило", — говорит Найтэн.

Сестра Кордье копит деньги на ремонт старой квартиры и не планирует переезжать в Италию еще два года. Она не берет с пары арендную плату, а взамен они приводят жилье в порядок, как могут.

Ранее Фокус сообщал, что дома в жилом районе хотят снести из-за проблем с почвой. Майкл Кеог, который прожил в одном из них четверть века, рассказал, что здания стали главной мишенью для вандалов и похитителей металла.

Также стало известно, что незнакомка получила права на дом стоимостью $4 млн без ведома владельца. Крейг Адамс продолжает жить в своем жилье вместе с женой, однако по документам оно больше ему не принадлежит. Новой владелицей стала Доун Мангам, которая указала мужчину как своего должника.