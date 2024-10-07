Подивилися на рахунки: подружжя мешкає у квартирі, яка була занедбана протягом 22 років

Христина Найтен та її чоловік Пол Кордьє почали ремонт будинку, який обійдеться їм у 100 000 євро. Наразі подружжя живе в покинутій квартирі, що належить сестрі чоловіка.

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2020 року 38-річна Христина Найтен та її чоловік 46-річний Пол Кордьє придбали будинок своєї мрії в Лаго-д'Ізео, Італія. Вони купили будівлю з двома спальнями за 23 000 євро на той момент. Про це пише CNBC.

У березні цього року подружжя почало робити ремонт будинку, який їм обійдеться в 100 000 євро.

"Він був схожий на будиночок, який ви малювали в дитинстві: скатний дах, двері в центрі й два вікна нагорі. Він був дуже милим і знаходився всього за кілька кроків від поїзда і від озера. Це було занадто добре, щоб бути правдою. Усе йшло добре, і ми досягали хороших результатів, але, на жаль, витрати зросли на 25%", — каже Найтен.

Подружжя вирішило більшу частину ремонту робити своїми руками.

"Коли ми подивилися на рахунки, виявилося, що найбільші витрати припадають на оплату праці, тож якщо мій чоловік зможе надати робочу силу, то, можливо, нам вдасться впоратися з цим завданням", — зазначила Христина.

Сім'я купила будівлю з двома спальнями за 23 000 євро Фото: CNBC

На початку ремонту пара жила в сусідній орендованій квартирі й сподівалася, що до моменту закінчення терміну оренди буде готова переїхати в новий будинок. На жаль, це виявилося неможливим і парі довелося швидко знайти нове житло. Водночас сестра Кордьє готувалася купити власний будинок в Італії і подружжя переїхало в нього. Видання зазначає, що у квартирі не жили з 2002 року. Попередні власники, яким вона дісталася у спадок, іноді використовували її як будинок для відпочинку.

Серед речей, які пара виявила у квартирі, — календар 2006 року, комод 1920-х років, старі світлини зі змагань, що проводилися в місті, і старі миски з рецептами, намальованими на них вручну.

"Він був увесь у пилу і дуже сильно пах затхлістю. Його потрібно було перефарбовувати, а штукатурка на стінах обсипалася. Навіть після того, як ми провели електрику, ми повинні були переконатися, що це безпечно, тому що це дуже стара будівля", — розповіла Христина.

Подружжя живе в орендованій квартирі, яка належала сестрі чоловіка Фото: CNBC

На першому поверсі є відкрита вітальня і кухня, але щоб потрапити до двох спалень, потрібно піднятися зовнішніми сходами на другий поверх. Спальні з'єднані, тож подружжю доводиться проходити через одну кімнату, щоб потрапити в іншу, і виходити в загальні приміщення.

Ще однією особливістю квартири є задній двір із видом на озеро.

"Якби така квартира була в продажу, коли ми купували будинок, ми б купили її. У нас у будинку немає ніякого зовнішнього простору, і відтоді, як ми тут живемо, ми виходимо на вулицю і п'ємо вино. Це просто дуже мило", — каже Найтен.

Сестра Кордьє збирає гроші на ремонт старої квартири й не планує переїжджати до Італії ще два роки. Вона не бере з пари орендну плату, а натомість вони приводять житло до ладу, як можуть.

Раніше Фокус повідомляв, що будинки в житловому районі хочуть знести через проблеми з ґрунтом. Майкл Кеог, який прожив в одному з них чверть століття, розповів, що будівлі стали головною мішенню для вандалів і викрадачів металу.

Також стало відомо, що незнайомка отримала права на будинок вартістю $4 млн без відома власника. Крейг Адамс продовжує жити у своєму помешканні разом із дружиною, однак за документами воно більше йому не належить. Новою власницею стала Доун Мангам, яка вказала чоловіка як свого боржника.