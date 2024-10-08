Экстрасенс, коллекционирующая одержимых кукол, подверглась нападению одной из них (фото)

Ханна Роуз имеет коллекцию из 14 довольно жутких кукол-призраков. Они сеют хаос в доме и нападают на гостей.

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Ханна Роуз из Западного Йоркшира в Британии решила сделать своей страстью жизни заботу о куклах. Однако это не так легко, потому что они "сеют хаос" и даже "дерутся", пишет Mirror.

Когда Ханне было всего семь лет, она столкнулась со своим первым паранормальным явлением, увидев своего первого призрака, и с тех пор она не перестает их видеть.

Будучи подростком, она узнала, что ее мама тоже может видеть духов, и теперь считает, что этот дар может быть генетическим. Однако, став старше, она начала узнавать о куклах с привидениями.

Купив на eBay свою первую куклу-призрак по имени Кэтрин, она решила, что хочет попытаться помочь как можно большему количеству из них.

Она делает это, приводя их в порядок, давая им возможность поговорить с кем-то, используя свое специализированное паранормальное оборудование, и просто искренне убеждаясь, что с ними все в порядке, — однако иногда все идет не по плану.

Одна из кукол по имени Луиза поцарапала 20-летнюю экстрасенса, но они уже "помирились". Теперь Луиза счастливо живет с остальными 13 куклами в коллекции.

Луизу ей бесплатно прислала другая коллекционер кукол, решив избавиться от нее, потому что та "наносила людям синяки и царапины". Кукла приехала очень грязной, поэтому экстрасенс постирала ее платье и вычистила ее.

"Мы начали сеанс общения, во время которого она сказала мне, что ее зовут Луиза", — вспоминает медиум, добавив, что во время разговора с куклой она посмотрела вниз и увидела две большие царапины на своей руке.

"Луиза тогда сказала мне, что она чувствовала угрозу, так как она много страдала от насилия в жизни и осторожна с людьми. Я объяснила ей, что я буду обращаться с ней с уважением, и она больше никогда не причиняла мне вреда, хотя она поцарапала некоторых моих друзей, которые были в доме, в качестве предупреждения для них", — поделилась Ханна Роуз.

Иногда куклы могут быть тихими, а иногда они сеют хаос. Кукла по имени Милдред особенно любит прятать ключи от дома или косметику. Ее отец жалуется, что они любят выключать телевизор, а также "балуются" с температурой душа. Однако куклам в ее доме позволяют довольно много, в пределах разумного, конечно.

Медиум-экстрасенс надеется заботиться об этих куклах до конца своих дней и даже планирует в какой-то момент пополнить свою коллекцию — она чувствует, что рождена для этого.

Большую часть своей жизни Ханна Роуз посвятила заботе о куклах, поддерживая их энергию в чистоте. Обычно она очищает их можжевельником и ладаном раз в неделю и стараюсь разговаривать с ними почаще.

"Мне нравится проверять, как у них дела и счастливы ли они здесь. Если я получаю одержимую куклу, которая грязная или сломанная, я мою и чиню ее. Я всегда слежу за тем, чтобы их пространство тоже было чистым. Поскольку им нужна энергия для активности, я держу свою коллекцию кристаллов рядом с ними", — рассказала девушка.

Напомним, 37-летний исследователь паранормальных явлений Ли Стир купил на eBay за 866 фунтов стерлингов куклу по имени Элизабет якобы одержимую привидением, чтобы выставить ее в своем жутком музее. Куклу, в которую, как считается, вселился дух брошенной невесты, назвали "самой призрачной" в мире — после того как она напала на 17 человек.

Керри Уолтону из США стало плохо после того, как он обнаружил под домом жуткую 200-летнюю куклу. По его словам, эта находка повлияла на его дальнейшую жизнь.