Екстрасенс, яка колекціонує одержимих ляльок, зазнала нападу однієї з них (фото)

Ганна Роуз має колекцію з 14 доволі моторошних ляльок-привидів. Вони сіють хаос у будинку та нападають на гостей.

Related video

Ханна Роуз із Західного Йоркшира в Британії вирішила зробити своєю пристрастю життя турботу про ляльок. Однак це не так легко, бо вони "сіють хаос" і навіть "б'ються", пише Mirror.

Коли Ганні було всього сім років, вона зіткнулася зі своїм першим паранормальним явищем, побачивши свого першого привида, і відтоді вона не перестає їх бачити.

Будучи підлітком, вона дізналася, що її мама теж може бачити духів, і тепер вважає, що цей дар може бути генетичним. Однак, ставши старшою, вона почала дізнаватися про ляльки з привидами.

Купивши на eBay свою першу ляльку-привид на ім'я Кетрін, вона вирішила, що хоче спробувати допомогти якомога більшій кількості з них.

Вона робить це, приводячи їх до ладу, даючи їм можливість поговорити з кимось, використовуючи своє спеціалізоване паранормальне обладнання, і просто щиро переконуючись, що з ними все гаразд, — проте іноді все йде не за планом.

Одна з ляльок на ім'я Луїза подряпала 20-річну екстрасенса, але вони вже "помирилися". Тепер Луїза щасливо живе з іншими 13 ляльками в колекції.

Луїзу їй безплатно надіслала інша колекціонерка ляльок, вирішивши позбутися її, бо та "наносила людям синці та подряпини". Лялька приїхала дуже брудною, тому екстрасенс випрала її сукню та вичистила її.

"Ми почали сеанс спілкування, під час якого вона сказала мені, що її звуть Луїза", — згадує медіум, додавши, що під час розмови з лялькою вона подивилася донизу і побачила дві великі подряпини на своїй руці.

"Луїза тоді сказала мені, що вона відчувала загрозу, оскільки вона багато страждала від насильства в житті та обережна з людьми. Я пояснила їй, що я буду поводитися з нею з повагою, і вона більше ніколи не завдавала мені шкоди, хоча вона подряпала деяких моїх друзів, які були в домі, як попередження для них", — поділилася Ханна Роуз.

Іноді ляльки можуть бути тихими, а іноді вони сіють хаос. Лялька на ім'я Мілдред особливо полюбляє ховати ключі від будинку або косметику. Її батько скаржиться, що вони люблять вимикати телевізор, а також "бавляться" з температурою душу. Однак лялькам у її домі дозволяють доволі багато, у межах розумного, звісно.

Медіум-екстрасенс сподівається піклуватися про цих ляльок до кінця своїх днів і навіть планує в якийсь момент поповнити свою колекцію — вона відчуває, що народжена для цього.

Більшу частину свого життя Ханна Роуз присвятила турботі про ляльок, підтримуючи їхню енергію в чистоті. Зазвичай вона очищає їх ялівцем і ладаном раз на тиждень і намагається розмовляти з ними частіше.

"Мені подобається перевіряти, як у них справи і чи щасливі вони тут. Якщо я отримую одержиму ляльку, яка брудна або зламана, я мию і лагоджу її. Я завжди стежу за тим, щоб їхній простір теж був чистим. Оскільки їм потрібна енергія для активності, я тримаю свою колекцію кристалів поруч із ними", — розповіла дівчина.

Нагадаємо, 37-річний дослідник паранормальних явищ Лі Стір купив на eBay за 866 фунтів стерлінгів ляльку на ім'я Елізабет, яка нібито одержима привидом, щоб виставити її у своєму моторошному музеї. Ляльку, в яку, як вважається, вселився дух покинутої нареченої, назвали "найпримарнішою" у світі — після того, як вона напала на 17 осіб.

Керрі Волтону зі США стало зле після того, як він виявив під будинком моторошну 200-річну ляльку. За його словами, ця знахідка вплинула на його подальше життя.