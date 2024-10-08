"Все говорят, что он со мной по одной причине": женщина нашла себе жениха в TikTok

Мужчина с Карибского моря, который сейчас находится в активном поиске работы, твердо убежден, что их связь останется крепкой.

Related video

29-летняя Люси Даунс из Уорикшира (Великобритания) обручилась с мужчиной, которого встретила во время прямых эфиров в TikTok. Несмотря на огромное расстояние (около 6 400 км), пара уверена, что это настоящий знак судьбы, пишет издание Daily Star.

Люди в комментариях пишут, что новый избранник женщины, 34-летний Гленни Филлип из Сент-Китс и Невис (государство в Карибском море), таким образом пытается получить визу в Великобританию. Впрочем, Даунс убеждена, что это не так.

Женщина уверена в искренности чувств своего возлюбленного Фото: Lucy Downes

Гленни полгода жил в Великобритании, а Люси на две недели летала на Сент-Китс и Невис, чтобы принять романтическое предложение руки и сердца. С тех пор прошло десять месяцев, и пара снова вернулась в Британию, чтобы сыграть свадьбу, а затем подать заявку на получение визы уже как супруги.

"Все говорят, что он со мной по одной причине. Мол, получит визу и покинет меня при первой же возможности. Но они не знают нашей жизни", — добавляет британка.

Гленни полгода жил в Великобритании, а Люси на две недели летала на Сент-Китс и Невис Фото: Lucy Downes

Гленни, который сейчас находится в активном поиске работы, твердо убежден, что их связь останется крепкой.

"Я люблю Люси и ее детей — это все, что меня волнует. Когда мы познакомились, я как раз собирался удалить свою страницу, но вдруг наткнулся на нее. До этого даже не думал о том, что в TikTok можно с кем-то познакомиться", — рассказывает мужчина.

После бракосочетания пара хочет подать заявление на получение супружеской визы для Гленни, чтобы он мог жить и работать в Великобритании, однако это стоит 5 000 фунтов стерлингов.

Родители Люси сперва скептически отнеслись к новым отношениям дочери, но в конце концов приняли ее выбор. "Мы доказали, что они ошибались. Мы знаем, чего хотим", — говорит счастливая британка.

Гленни твердо убежден, что их с Люси связь останется крепкой Фото: Lucy Downes

Напомним, ранее Фокус писал, что суд в Китае отказал супругам в разводе, несмотря на то, что муж был обвинен в домашнем насилии и во время рассмотрения дела вынес жену из зала суда.

А вот 23-летняя модель Сабрина Лоу из Бразилии, которая из-за своей "слишком красивой внешности" не попала к подруге на свадьбу, заморозила свои яйцеклетки, потому что пока не может найти достойного мужчину для создания семьи. По словам инфлюенсерши, неудачи в построении романтических отношений изменили ее мировоззрение.