"Всі кажуть, що він зі мною з однієї причини": жінка знайшла собі нареченого у TikTok

Чоловік з Карибського моря, який наразі перебуває в активному пошуку роботи, твердо переконаний, що їхній зв'язок залишиться міцним.

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29-річна Люсі Даунс з Уорікширу (Велика Британія) заручилася з чоловіком, якого зустріла під час прямих ефірів у TikTok. Попри величезну відстань (близько 6 400 км), пара впевнена, що це справжній знак долі, пише видання Daily Star.

Люди у коментарях пишуть, що новий обранець жінки, 34-річний Гленні Філліп з Сент-Кітс і Невіс (держава у Карибському морі), у такий спосіб намагається отримати візу до Великої Британії. Втім, Даунс переконана, що це не так.

Жінка впевнена в щирості почуттів свого коханого Фото: Lucy Downes

Гленні пів року жив у Великій Британії, а Люсі на два тижні літала на Сент-Кітс і Невіс, аби прийняти романтичну пропозицію руки й серця. Відтоді минуло десять місяців, й пара знову повернулась до Британії, щоб зіграти весілля, а потім подати заявку на отримання візи уже як подружжя.

"Всі кажуть, що він зі мною з однієї причини. Мовляв, отримає візу й покине мене за першої ж можливості. Але вони не знають нашого життя", — додає британка.

Гленні пів року жив у Великій Британії, а Люсі на два тижні літала на Сент-Кітс і Невіс Фото: Lucy Downes

Гленні, який наразі перебуває в активному пошуку роботи, твердо переконаний, що їхній зв'язок залишиться міцним.

"Я люблю Люсі та її дітей — це все, що мене хвилює. Коли ми познайомилися, я саме збирався видалити свою сторінку, але раптом натрапив на неї. До цього навіть не думав про те, що у TikTok можна з кимось познайомитися", — розповідає чоловік.

Після одруження пара хоче подати заяву на отримання подружньої візи для Гленні, щоб він міг жити й працювати у Великій Британії, однак це коштує 5 000 фунтів стерлінгів.

Батьки Люсі спершу скептично поставилися до нових стосунків дочки, але врешті-решт прийняли її вибір. "Ми довели, що вони помилялися. Ми знаємо, чого хочемо", — каже щаслива британка.

Гленні твердо переконаний, що їхній з Люсі зв'язок залишиться міцним Фото: Lucy Downes

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що суд в Китаї відмовив подружжю у розлученні, попри те, що чоловік був звинувачений у домашньому насильстві й під час розгляду справи виніс дружину із зали суду.

А от 23-річна модель Сабріна Лоу з Бразилії, яка через свою "надто красиву зовнішність" не потрапила до подруги на весілля, заморозила свої яйцеклітини, бо наразі не може знайти достойного чоловіка для створення сім’ї. За словами інфлюенсерки, невдачі у побудові романтичних стосунків змінили її світогляд.