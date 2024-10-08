Роскошный снаружи особняк удивил людей, которые нашли внутри неожиданный "сюрприз" (фото)

В доме есть игровая комната, шикарная библиотека и кинотеатр, а каждая спальня оснащена полным комплектом мультимедийной техники. Однако многие люди были удивлены необычным решением заменить лестницу на горку.

Related video

Огромный особняк в Лаймингтоне (Англия) стоимостью 4,5 миллиона фунтов стерлингов имеет внутри огромный сюрприз "для тех, кто любит повеселиться". Об этом пишет Daily Star.

В доме есть девять спален, семь ванных комнат, пять гостиных, отдельно стоящий домик для тренера и сад. Многие люди побывавшие внутри назвали его воплощением фантазии каждого ребенка. Особняк, в котором можно не спускаться по лестнице, а скатываться с горки.

По словам агентов по продаже недвижимости Spencers, в особняке есть горка, соединяющая второй и первый этажи вместо привычной лестницы. Она идеально подходит "для тех, у кого есть чувство веселья".

Кроме того в доме есть игровая комната, шикарная библиотека и кинотеатр, а каждая спальня оснащена полным комплектом мультимедийной техники и современным объемным звуком.

"Второй способ спуститься со второго этажа — по трубчатой горке из полированной нержавеющей стали, проходящей через стеклянный пол, предназначенной для тех, кто не прочь повеселиться, и являющейся отличным поводом для разговоров, чтобы оживить любой званый ужин", — говорится в объявлении.

Горка из полированной нержавеющей стали Фото: Spencers

Больше об особняке рассказал представитель компании Spencers.

"Это один из уникальных домов в Лаймингтоне. Он был спроектирован в соответствии с определенным стилем жизни, который не воспринимается слишком серьезно. Сам дом имеет огромную историю и был недавно обновлен нынешними владельцами в особенно стильной манере. Не в каждом доме, который мы продаем, есть крытая горка. Это очень весело. Это отличный дом для семьи. Хорошо подходит для детей. Это действительно полный комплект. Все было спроектировано с учетом комфорта и удобства. Это дом для тех, кто хочет жить в нем и наслаждаться жизнью", — сказал он.

Рядом с домом есть большой сад Фото: Spencers

Уникальное жилище получило множество похвал в социальных сетях.

"Мы все мечтали о таком в детстве, правда?", "Супер круто", "Если бы я выиграл в лотерею", "Мне нравится", — писали люди.

Ранее Фокус сообщал, что дома в жилом районе хотят снести из-за проблем с почвой. Майкл Кеог, который прожил в одном из них четверть века, рассказал, что здания стали главной мишенью для вандалов и похитителей металла.

Также стало известно, что незнакомка получила права на дом стоимостью $4 млн без ведома владельца. Крейг Адамс продолжает жить в своем жилье вместе с женой, однако по документам оно больше ему не принадлежит. Новой владелицей стала Доун Мангам, которая указала мужчину как своего должника.