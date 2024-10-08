Розкішний зовні особняк здивував людей, які знайшли всередині несподіваний "сюрприз" (фото)

У будинку є ігрова кімната, шикарна бібліотека і кінотеатр, а кожна спальня оснащена повним комплектом мультимедійної техніки. Однак багато людей були здивовані незвичайним рішенням замінити сходи на гірку.

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Величезний особняк у Лаймінгтоні (Англія) вартістю 4,5 мільйона фунтів стерлінгів має всередині величезний сюрприз "для тих, хто любить повеселитися". Про це пише Daily Star.

У будинку є дев'ять спалень, сім ванних кімнат, п'ять віталень, окремий будиночок для тренера і сад. Багато людей, які побували всередині, назвали його втіленням фантазії кожної дитини. Особняк, у якому можна не спускатися сходами, а скочуватися з гірки.

За словами агентів з продажу нерухомості Spencers, в особняку є гірка, що з'єднує другий і перший поверхи замість звичних сходів. Вона ідеально підходить "для тих, у кого є почуття веселощів".

Крім того, в будинку є ігрова кімната, шикарна бібліотека і кінотеатр, а кожна спальня оснащена повним комплектом мультимедійної техніки й сучасним об'ємним звуком.

"Другий спосіб спуститися з другого поверху — трубчастою гіркою з полірованої нержавіючої сталі, що проходить через скляну підлогу, призначеною для тих, хто не проти повеселитися, яка є чудовим приводом для розмов, щоб пожвавити будь-яку звану вечерю", — ідеться в оголошенні.

Гірка з полірованої нержавіючої сталі Фото: Spencers

Більше про особняк розповів представник компанії Spencers.

"Це один з унікальних будинків у Лаймінгтоні. Він був спроєктований відповідно до певного стилю життя, який не сприймається занадто серйозно. Сам будинок має величезну історію і був нещодавно оновлений нинішніми власниками в особливо стильній манері. Не в кожному будинку, який ми продаємо, є крита гірка. Це дуже весело. Це чудовий будинок для сім'ї. Добре підходить для дітей. Це дійсно повний комплект. Все було спроєктовано з урахуванням комфорту і зручності. Це будинок для тих, хто хоче жити в ньому і насолоджуватися життям", — сказав він.

Поруч із будинком є великий сад Фото: Spencers

Унікальне житло отримало безліч похвал у соціальних мережах.

"Ми всі мріяли про таке в дитинстві, правда?", "Супер круто", "Якби я виграв у лотерею", "Мені подобається", — писали люди.

Раніше Фокус повідомляв, що будинки в житловому районі хочуть знести через проблеми з ґрунтом. Майкл Кеог, який прожив в одному з них чверть століття, розповів, що будівлі стали головною мішенню для вандалів і викрадачів металу.

Також стало відомо, що незнайомка отримала права на будинок вартістю $4 млн без відома власника. Крейг Адамс продовжує жити у своєму помешканні разом із дружиною, однак за документами воно більше йому не належить. Новою власницею стала Доун Мангам, яка вказала чоловіка як свого боржника.