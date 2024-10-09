Скреб когтями стены: пара услышала жуткий звук во время просмотра фильма ужасов (видео)

Марк Чоу и Марк Ланза установили камеру у дома и позже узнали, что звук издавал большой медведь, который пытался выбраться из их подвала.

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Марк Чоу и Марк Ланза из штата Калифорния (США) заявили, что смотрели фильм ужасов, когда услышали звук под полом. В их собственном подвале оказался медведь. Об этом пишет UPI.

Пара домовладельцев рассказала, что смотрела фильм ужасов в своем жилье в Монровии, когда внезапный звук под полом заставил их насторожиться.

"Мы подумали: "Так, там что-то есть". Мы на цыпочках подошли к нему, а потом я услышал еще какое-то царапанье, и мы побежали обратно в дом", — рассказал Чоу.

Медведь хотел выбраться из подвала Фото: UPI

Мужчины установили камеру у дома и позже узнали, что звук издавал большой медведь, который скреб когтями стены в подвале, чтобы выбраться наружу через маленькое отверстие.

"Он был таким большим, что едва мог пролезть через дверь в подпол. Он пробивал себе путь лапами", — добавил Чоу.

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