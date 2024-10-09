Шкрябав кігтями стіни: пара почула моторошний звук під час перегляду фільму жахів (відео)

Марк Чоу і Марк Ланза встановили камеру біля будинку і пізніше дізналися, що звук видавав великий ведмідь, який намагався вибратися з їхнього підвалу.

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Марк Чоу і Марк Ланза зі штату Каліфорнія (США) заявили, що дивилися фільм жахів, коли почули звук під підлогою. У їхньому власному підвалі опинився ведмідь. Про це пише UPI.

Пара домовласників розповіла, що дивилася фільм жахів у своїй оселі в Монровії, коли раптовий звук під підлогою змусив їх насторожитися.

"Ми подумали: "Так, там щось є". Ми навшпиньки підійшли до нього, а потім я почув ще якесь дряпання, і ми побігли назад у будинок", — розповів Чоу.

Ведмідь хотів вибратися з підвалу Фото: UPI

Чоловіки встановили камеру біля будинку і пізніше дізналися, що звук видавав великий ведмідь, який шкрябав кігтями стіни в підвалі, щоб вибратися назовні через маленький отвір.

"Він був таким великим, що ледве міг пролізти через двері в підвал. Він пробивав собі шлях лапами", — додав Чоу.

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