"Мы влюбились": пара купила старинную виллу, о которой "забыли" 25 лет назад (видео)

Cупруги Роджер и Мирелла проехали 1 600 километров, чтобы посмотреть заброшенный дом, который они нашли в интернете. Вскоре они купили старинную виллу примерно за 150 000 евро.

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49-летний Роджер и 54-летняя Мирелла из Нидерландов взялась за амбициозную задачу — восстановить заброшенную виллу в Италии, которая простояла нетронутой 25 лет. Об этом пишет Newsweek.

Супружеская пара рассказала о своем путешествии в социальных сетях, задокументировав процесс в TikTok и YouTube. Видео, посвященное этому дому, расположенному в итальянском регионе Ле-Марке, привлекло внимание зрителей, увлеченных перспективой превращения заброшенного старого дома в пригодный для жизни.

В ролике в TikTok, набравшем более 700 тысяч просмотров с момента публикации в конце прошлого месяца, Роджер и Мирелла показывают виллу. На видео запечатлен момент их первого приезда в поместье.

"Мы проехали 1 600 километров, чтобы посмотреть заброшенный итальянский дом, который мы нашли в интернете. Мы никогда не были в этом регионе Италии, но то, что мы нашли, было удивительно. Старинная вилла, построенная в стиле палаццо, расположена в долине холмов со скромным видом на море и в пяти минутах езды от пляжа", — объясняет Роджер.

Считается, что вилла была построена в 1920-х годах Фото: newsweek

Мирелла поделилась подробностями о решении пары приобрести недвижимость, расположенную недалеко от прибрежной деревни Купра-Мариттима. Покупка, хотя и была незапланированной, очень сильно перекликалась с мечтой, которую женщина вынашивала с юности.

"С подросткового возраста я мечтала жить в старом итальянском доме недалеко от побережья и стать писательницей", — говорит она.

Несмотря на ветхое состояние дома, пара была очарована.

"Вилла была заброшена в течение 25 лет, о чем можно судить по растениям, растущим на крыше. Ставни и окна частично разбиты, и когда идет дождь, вода попадает внутрь. Мы больше никогда не смотрели на другие дома. Люди говорят, что мы сумасшедшие, но так ли это?" — говорит Роджер.

Мечта, воплощенная в жизнь

Пара купила виллу примерно за 150 000 евро. Площадь дома составляет 350 квадратных метров, а высота потолков — от 3,5 до 5,5 метров. Вместе с виллой они получили 20 000 квадратных метров прилегающих сельскохозяйственных угодий, на которых растет около 20 оливковых деревьев и есть два природных источника воды. Фермерские угодья обошлись в дополнительные 50 000 евро.

Хотя возраст виллы остается неясным, считается, что она была построена в 1920-х годах, а некоторые ее части, возможно, и раньше.

"Никто точно не знает, сколько лет дому", — пояснила Мирелла, отметив, что пристройка, скорее всего, была добавлена в 1950-х годах.

Пара планирует полностью изменить планировку Фото: newsweek

Вилла принадлежала двум итальянским сестрам, которые унаследовали ее от своей тети. Они не проявили никакого интереса к ремонту разрушающегося поместья.

"В доме сохранился интерьер, принадлежавший предыдущим владельцам", — рассказала Мирелла, добавив, что внутри стоял неприятный запах из-за обитавших там животных.

Пара планирует полностью изменить планировку, превратив дом в резиденцию с пятью спальнями и четырьмя ванными комнатами. На первом этаже они хотят разместить столовую, кухню и гостиную, а чердак будет переоборудован под дополнительные спальни. В рамках долгосрочной реконструкции они надеются добавить бассейн, хотя бюджет может не позволить реализовать все их мечты.

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