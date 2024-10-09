"Ми закохалися": пара купила старовинну віллу, про яку "забули" 25 років тому (відео)

Подружжя Роджер і Мірелла проїхали 1 600 кілометрів, щоб подивитися покинутий будинок, який вони знайшли в інтернеті. Незабаром вони купили старовинну віллу приблизно за 150 000 євро.

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49-річний Роджер і 54-річна Мірелла з Нідерландів взялася за амбітне завдання — відновити занедбану віллу в Італії, яка простояла недоторканою 25 років. Про це пише Newsweek.

Подружня пара розповіла про свою подорож у соціальних мережах, задокументувавши процес у TikTok і YouTube. Відео, присвячене цьому будинку, розташованому в італійському регіоні Ле-Марке, привернуло увагу глядачів, захоплених перспективою перетворення занедбаного старого будинку на придатний для життя.

У ролику в TikTok, що набрав понад 700 тисяч переглядів з моменту публікації наприкінці минулого місяця, Роджер і Мірелла показують віллу. На відео зафіксовано момент їхнього першого приїзду в маєток.

"Ми проїхали 1 600 кілометрів, щоб подивитися покинутий італійський будинок, який ми знайшли в інтернеті. Ми ніколи не були в цьому регіоні Італії, але те, що ми знайшли, було дивовижно. Старовинна вілла, побудована в стилі палаццо, розташована в долині пагорбів зі скромним видом на море і за п'ять хвилин їзди від пляжу", — пояснює Роджер.

Вважають, що віллу побудували в 1920-х роках. Фото: newsweek

Мірелла поділилася подробицями про рішення пари придбати нерухомість, розташовану недалеко від прибережного села Купра-Маріттіма. Купівля, хоч і була незапланованою, дуже сильно перегукувалася з мрією, яку жінка виношувала з юності.

"З підліткового віку я мріяла жити в старому італійському будинку недалеко від узбережжя і стати письменницею", — каже вона.

Попри старий стан будинку, пара була зачарована.

"Вілла була занедбана протягом 25 років, про що можна судити по рослинах, що ростуть на даху. Ставні та вікна частково розбиті, і коли йде дощ, вода потрапляє всередину. Ми більше ніколи не дивилися на інші будинки. Люди кажуть, що ми божевільні, але чи так це?" — каже Роджер.

Мрія, втілена в життя

Пара купила віллу приблизно за 150 000 євро. Площа будинку становить 350 квадратних метрів, а висота стель — від 3,5 до 5,5 метрів. Разом із віллою вони отримали 20 000 квадратних метрів прилеглих сільськогосподарських угідь, на яких росте близько 20 оливкових дерев і є два природні джерела води. Фермерські угіддя обійшлися в додаткові 50 000 євро.

Хоча вік вілли залишається незрозумілим, вважається, що вона була побудована в 1920-х роках, а деякі її частини, можливо, і раніше.

"Ніхто точно не знає, скільки років будинку", — пояснила Мірелла, зазначивши, що прибудова, найімовірніше, була додана в 1950-х роках.

Пара планує повністю змінити планування Фото: newsweek

Вілла належала двом італійським сестрам, які успадкували її від своєї тітки. Вони не виявили жодного інтересу до ремонту маєтку, що руйнується.

"У будинку зберігся інтер'єр, що належав попереднім власникам", — розповіла Мірелла, додавши, що всередині стояв неприємний запах через тварин, які там мешкали.

Пара планує повністю змінити планування, перетворивши будинок на резиденцію з п'ятьма спальнями та чотирма ванними кімнатами. На першому поверсі вони хочуть розмістити їдальню, кухню і вітальню, а горище буде переобладнано під додаткові спальні. У рамках довгострокової реконструкції вони сподіваються додати басейн, хоча бюджет може не дозволити реалізувати всі їхні мрії.

Раніше Фокус повідомляв, що будинки в житловому районі хочуть знести через проблеми з ґрунтом. Майкл Кеог, який прожив в одному з них чверть століття, розповів, що будівлі стали головною мішенню для вандалів і викрадачів металу.

Також стало відомо, що незнайомка отримала права на будинок вартістю $4 млн без відома власника. Крейг Адамс продовжує жити у своєму помешканні разом із дружиною, однак за документами воно більше йому не належить. Новою власницею стала Доун Мангам, яка вказала чоловіка як свого боржника.