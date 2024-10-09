Мужчина потратил год и 50 тысяч долларов, чтобы собрать танк в своем гараже (фото)

Камерон Суинни рассказал, что всегда увлекался историей и сваркой. Проект по созданию танка позволил ему объединить оба этих увлечения.

Related video

34-летний Камерон Суинни из штата Калифорния (США) потратил 50 000 долларов на строительство собственного почти 5-метрового танка Первой мировой войны в своем гараже. Об этом он рассказал в одном из видео в своем Instagram.

Мужчина занимается ремонтом классических автомобилей с 15 лет. Он никогда не учился в колледже, но него всегда была страсть к истории и сварке. В проекте по созданию FT-17, который называют первым в мире современным танком, ему удалось совместить свои увлечения.

Издание WhatTheJam отмечает, что военная машина с башней на 360, отделением для экипажа спереди и двигателем сзади используются и сегодня.

"Это также первый американский серийный танк, построенный по лицензии Renault. Двигатель Jeep f134 вращает гидравлический насос, поток которого регулируется золотниковыми клапанами, идущими к гидравлическим моторам. Каждый гидромотор вмещает 16 галлонов гидравлического масла в минуту при давлении 3600psi. На создание танка у меня ушло около года, но я продолжаю работать над ним и совершенствовать его", — рассказал Камерон.

Американец решил собирать танк в своем гараже Фото: Jam Press Мужчина продолжает работать над танком Фото: Jam Press

Камерон начал с покупки нескольких листов фанеры, полудюймового стального листа, болтов, стальных пластин и гвоздей. Гусеницы мужчина взял от тракторов 1930-х годов. В общей сложности установка обошлась американцу в 50 тысяч долларов.

"Поскольку у него стальные гусеницы, он должен находиться за пределами улиц и использоваться только на частной территории. По сути, это трактор. И можно с уверенностью сказать, что местное сообщество его любит. Я даже участвовал в автошоу и выиграл в одной из номинаций. Всем, кто его видел, он нравится, и люди говорят, что это милый маленький танк, ведь он действительно размером с седан", — добавил американец.

В будущем мужчина планирует сделать еще больше танков.

Ранее Фокус сообщал, что моряк 76 дней выживал на надувной лодке посреди океана. Стив Каллахан спроектировал и построил лодку "Наполеон Соло", которая потерпела крушение. Мужчине удалось спастись на надувном плоту, однако он оказался на расстоянии 1287 км от берега.

Также стало известно, что мужчина потратил 1 млн долларов на восстановление круизного лайнера. Крис Уиллсон и его супруга Джин Ли потратили 15 лет на ремонт судна длиной 89 метров. На корабле 85 кают, бассейн и театр.