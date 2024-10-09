Чоловік витратив рік і 50 тисяч доларів, щоб зібрати танк у своєму гаражі (фото)

Камерон Свінні розповів, що завжди захоплювався історією та зварюванням. Проєкт зі створення танка дозволив йому об'єднати обидва ці захоплення.

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34-річний Камерон Свінні зі штату Каліфорнія (США) витратив 50 000 доларів на будівництво власного майже 5-метрового танка Першої світової війни у своєму гаражі. Про це він розповів в одному з відео у своєму Instagram.

Чоловік займається ремонтом класичних автомобілів з 15 років. Він ніколи не вчився в коледжі, але у нього завжди була пристрасть до історії та зварювання. У проєкті зі створення FT-17, який називають першим у світі сучасним танком, йому вдалося поєднати свої захоплення.

Видання WhatTheJam зазначає, що військова машина з вежею на 360, відділенням для екіпажу спереду і двигуном ззаду використовуються і сьогодні.

"Це також перший американський серійний танк, побудований за ліцензією Renault. Двигун Jeep f134 обертає гідравлічний насос, потік якого регулюється золотниковими клапанами, що йдуть до гідравлічних моторів. Кожен гідромотор вміщує 16 галонів гідравлічної оливи за хвилину при тиску 3600psi. На створення танка у мене пішло близько року, але я продовжую працювати над ним і вдосконалювати його", — розповів Камерон.

Американець вирішив збирати танк у своєму гаражі Фото: Jam Press Чоловік продовжує працювати над танком Фото: Jam Press

Камерон почав з купівлі кількох аркушів фанери, півдюймового сталевого листа, болтів, сталевих пластин і цвяхів. Гусениці чоловік взяв від тракторів 1930-х років. Загалом установка обійшлася американцеві в 50 тисяч доларів.

"Оскільки в нього сталеві гусениці, він має перебувати за межами вулиць і використовуватися тільки на приватній території. По суті, це трактор. І можна з упевненістю сказати, що місцева спільнота його любить. Я навіть брав участь в автошоу і виграв в одній із номінацій. Усім, хто його бачив, він подобається, і люди кажуть, що це милий маленький танк, адже він справді розміром із седан", — додав американець.

У майбутньому чоловік планує зробити ще більше танків.

Раніше Фокус повідомляв, що моряк 76 днів виживав на надувному човні посеред океану. Стів Каллахан спроєктував і побудував човен "Наполеон Соло", який зазнав аварії. Чоловікові вдалося врятуватися на надувному плоту, проте він опинився на відстані 1287 км від берега.

Також стало відомо, що чоловік витратив 1 млн доларів на відновлення круїзного лайнера. Кріс Віллсон і його дружина Джин Лі витратили 15 років на ремонт судна довжиною 89 метрів. На кораблі 85 кают, басейн і театр.