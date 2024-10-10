Бездомный мужчина превратился в "красавчика" после доброго жеста незнакомца (видео)

Джошуа Сантьяго покорил сердца людей своей передвижной парикмахерской на колесах. Мужчина предлагает бесплатные стрижки тем, кто живет на улицах.

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Джошуа Сантьяго стал знаменитостью в соцсетях, путешествуя по США в своем передвижном барбершопе Empowering Cuts. Парикмахер бесплатно стрижет бездомных. Мужчина делится своими историями в TikTok.

Преображение бездомного мужчины после того, как парикмахер сделал ему новую стрижку, покорило интернет. В одном из видео показан бездомный мужчина, чьи спутанные волосы напоминали потертый ковер.

Джошуа рассказал, что волосы были сплетены так сильно, что напоминали импровизированный парик. Парикмахер также привел в порядок бороду мужчины.

"Отношение к бездомным с состраданием и уважением может реально изменить их жизнь. Это может дать им чувство собственного достоинства и самоуважения, что может стать мощным стимулом для перемен", — сказал Джошуа.

Пользователи TikTok были поражены кадрами "до" и "после".

"Невероятное преображение. Да благословит их всех Бог", "Стрижка изменит человека, особенно его отношение к себе и внутреннее состояние", "Он чертовски красив… Вы дали ему то, в чем он нуждался, чтобы снова почувствовать себя самим собой, и я благодарю вас за это", — писали они.

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