Бездомний чоловік перетворився на "красеня" після доброго жесту незнайомця (відео)

Джошуа Сантьяго підкорив серця людей своєю пересувною перукарнею на колесах. Чоловік пропонує безкоштовні стрижки тим, хто живе на вулицях.

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Джошуа Сантьяго став знаменитістю в соцмережах, подорожуючи США у своєму пересувному барбершопі Empowering Cuts. Перукар безкоштовно стриже бездомних. Чоловік ділиться своїми історіями в TikTok.

Перетворення бездомного чоловіка після того, як перукар зробив йому нову стрижку, підкорило інтернет. В одному з відео показано бездомного чоловіка, чиє сплутане волосся нагадувало потертий килим.

Джошуа розповів, що волосся було сплетене так сильно, що нагадувало імпровізовану перуку. Перукар також упорядкував бороду чоловіка.

"Ставлення до безхатченків зі співчуттям і повагою може реально змінити їхнє життя. Це може дати їм відчуття власної гідності та самоповаги, що може стати потужним стимулом для змін", — сказав Джошуа.

Користувачі TikTok були вражені кадрами "до" і "після".

"Неймовірне перетворення. Хай благословить їх усіх Бог", "Стрижка змінить людину, особливо її ставлення до себе і внутрішній стан", "Він до біса гарний... Ви дали йому те, чого він потребував, щоб знову відчути себе самим собою, і я дякую вам за це", — писали вони.

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