"Мастер доносов": тысячи водителей ненавидят парня, который ищет нарушителей на парковках

Никлас Маттей ездит на велосипеде по городу, фотографирует незаконно припаркованные автомобили и отправляет доказательства в местную полицию. Он утверждает, что просто выполняет свой гражданский долг.

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18-летний Никлас Маттей стал известен как "Мастер доносов" в Германии после того, как сдал полиции тысячи нарушителей правил парковки. Об этом пишет Oddity Central.

Молодой человек из города Графенхайнихен впервые попал в заголовки национальных новостей в начале этого года после того, как несколько известных СМИ написали о его необычном хобби — ездить на велосипеде по городу, фотографировать незаконно припаркованные автомобили и отправлять доказательства в местную полицию. Он называл себя "Anzeigenhauptmeister" или "Мастер доносов" и утверждал, что просто выполняет свой гражданский долг.

В свои 18 лет парень знает правила парковки в Германии вдоль и поперек, поэтому он сразу же замечает незаконно припаркованные автомобили, когда натыкается на них во время ежедневного обхода. Вооружившись смартфоном, он фотографирует машины нарушителей и отправляет снимки в местную полицию, чтобы их оштрафовали.

Согласно его собственным заявлениям, в прошлом году Маттеи написал более 4 000 полицейских заявлений, в результате чего сумма собранных штрафов по всей стране составила 140 995 евро (более 6,3 млн гривен). Большинство его "жертв" находились в Саксонии-Анхальт, но после того, как его популярность резко возросла благодаря освещению в национальных СМИ, он решил устраивать свои охоты по всей стране.

Парень сдал полиции тысячи нарушителей правил парковки Фото: YouTube

Никлас не очень популярен среди автомобилистов и бывали случаи, когда дело доходило до насилия, но это не помешало парню продолжить выполнять свой гражданский долг. Он утверждает, что все, чего он хочет, — это чтобы правила парковки соблюдались, а те, кто отказывается их выполнять, были наказаны.

"Все, чего я хочу, — это обеспечить соблюдение правил дорожного движения, потому что люди думают, что могут парковаться, как им вздумается. Но потом появляются такие люди, как я", — сказал Никлас Маттеи.

Издание отмечает, что мать Никласа не поддержала хобби своего сына. Она заявила журналистам, что в школе над ним издевались и что доносительство на людей, которые незаконно паркуются, теперь является своего рода актом мести.

"Она утверждает, что я не понимаю, что делаю. Это неверно. Я просто принимаю это. Жизнь опасна", — сказал Никлас.

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