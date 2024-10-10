"Майстер доносів": тисячі водіїв ненавидять хлопця, який шукає порушників на стоянках

Ніклас Маттей їздить велосипедом містом, фотографує незаконно припарковані автомобілі та надсилає докази в місцеву поліцію. Він стверджує, що просто виконує свій громадянський обов'язок.

Related video

18-річний Ніклас Маттей став відомий як "Майстер доносів" у Німеччині після того, як здав поліції тисячі порушників правил паркування. Про це пише Oddity Central.

Молодий чоловік із міста Графенгайніхен уперше потрапив до заголовків національних новин на початку цього року після того, як кілька відомих ЗМІ написали про його незвичне хобі — їздити велосипедом містом, фотографувати незаконно припарковані автомобілі та надсилати докази в місцеву поліцію. Він називав себе "Anzeigenhauptmeister" або "Майстер доносів" і стверджував, що просто виконує свій громадянський обов'язок.

У свої 18 років хлопець знає правила паркування в Німеччині вздовж і впоперек, тому він одразу ж помічає незаконно припарковані автомобілі, коли натикається на них під час щоденного обходу. Озброївшись смартфоном, він фотографує автівки порушників і надсилає знімки в місцеву поліцію, щоб їх оштрафували.

Згідно з його власними заявами, торік Маттеї написав понад 4 000 поліцейських заяв, унаслідок чого сума зібраних штрафів по всій країні становила 140 995 євро (понад 6,3 млн гривень). Більшість його "жертв" перебували в Саксонії-Ангальт, але після того, як його популярність різко зросла завдяки висвітленню в національних ЗМІ, він вирішив влаштовувати свої полювання по всій країні.

Хлопець здав поліції тисячі порушників правил паркування Фото: YouTube

Ніклас не дуже популярний серед автомобілістів і бували випадки, коли справа доходила до насильства, але це не завадило хлопцеві продовжити виконувати свій громадянський обов'язок. Він стверджує, що все, чого він хоче, — це, щоб правила паркування дотримувалися, а ті, хто відмовляється їх виконувати, були покарані.

"Усе, чого я хочу, — це забезпечити дотримання правил дорожнього руху, тому що люди думають, що можуть паркуватися, як їм заманеться. Але потім з'являються такі люди, як я", — сказав Ніклас Маттеї.

Видання зазначає, що мати Нікласа не підтримала хобі свого сина. Вона заявила журналістам, що в школі з нього знущалися і що доносництво на людей, які незаконно паркуються, тепер є свого роду актом помсти.

"Вона стверджує, що я не розумію, що роблю. Це невірно. Я просто приймаю це. Життя небезпечне", — сказав Ніклас.

Раніше Фокус повідомляв, що пенсіонерка віддала незнайомцю 140 тисяч фунтів стерлінгів. Валері Хорвуд думала, що листується з рок-зіркою 70-х, поки сім'я не побачила, скільки вона йому заплатила. Незнайомець переконав жінку, що всі їхні розмови мають триматися в секреті через його статус.

Також стало відомо, що пара обманом отримала $4 млн за допомогою "машини часу". Раджив Кумар Дубей і його дружина Рашмі провернули одну з найнеймовірніших афер в історії людства. Жертвами їхнього шахрайства стали десятки людей.