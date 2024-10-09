Обіцяли повернути молодість: пара обманом отримала $4 млн за допомогою "машини часу" (відео)

Раджив Кумар Дубей і його дружина Рашмі провернули одну з найнеймовірніших афер в історії людства. Жертвами їхнього шахрайства стали десятки людей.

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Раджив Кумар Дубей і його дружина Рашмі з Індії розшукуються поліцією за те, що обдурили десятки людей, які нічого не підозрюють, пообіцявши повернути їм молодість за допомогою "ізраїльської машини часу". Про це пише Times of India.

Подружжя провернуло одну з найнеймовірніших афер в історії людства. Пара володіла терапевтичним центром у Канпурі, штат Уттар-Прадеш, де нібито переконувала людей у тому, що вони швидко старіють через надмірно забруднене повітря, і стверджувала, що може повернути цей процес назад за допомогою "машини часу ізраїльського виробництва" і кисневої терапії. Подружжя підозрюють у тому, що обдурили багатьох літніх людей, які шукали спосіб повернути молодість. За допомогою цього обману вони стали багатшими на 4,1 мільйона доларів.

Співробітник поліції Анджалі Вішвакарма розповів, що пара перетворила аферу на фінансову піраміду, обіцяючи клієнтам безплатні сеанси кисневої терапії за кожного нового клієнта, якого вони приводили до своєї клініки.

Рену Сінгх, одна з довірливих жертв, подала заяву в поліцію, стверджуючи, що її обдурили на 21 000 доларів. Вона повідомила, що сотні людей втратили загалом 4,1 мільйона доларів. Наразі в поліції є докази того, що Дубеї обдурили понад два десятки людей, але розслідування ще триває.

Подружжя "заробило" загалом 4,1 мільйона доларів Фото: India Hood

Невідомо, як Раджив і Рашмі переконували своїх клієнтів у тому, що можуть повернути назад ефект старіння, але постраждалі, які вже заявили про себе, кажуть, що їм обіцяли видимі результати протягом кількох місяців завдяки чудодійній машині часу, привезеної з-за кордону. Подружжя говорило, що може повернути назад старіння на 20 років і навіть відновити пошкоджені внутрішні органи.

Індійська поліція зареєструвала справу про шахрайство проти Дубеїв і розшукує пару.

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