Обещали вернуть молодость: пара обманом получила $4 млн с помощью "машины времени" (видео)

Раджив Кумар Дубей и его жена Рашми провернули одну из самых невероятных афер в истории человечества. Жертвами их мошенничества стали десятки людей.

Related video

Раджив Кумар Дубей и его жена Рашми из Индии разыскиваются полицией за то, что обманули десятки ничего не подозревающих людей, пообещав вернуть им молодость с помощью "израильской машины времени". Об этом пишет Times of India.

Супруги провернули одну из самых невероятных афер в истории человечества. Пара владела терапевтическим центром в Канпуре, штат Уттар-Прадеш, где якобы убеждала людей в том, что они быстро стареют из-за чрезмерно загрязненного воздуха, и утверждала, что может обратить этот процесс вспять с помощью "машины времени израильского производства" и кислородной терапии. Супруги подозреваются в том, что обманули многих пожилых людей, искавших способ вернуть молодость. С помощью этого обмана они стали богаче на 4,1 миллиона долларов.

Сотрудник полиции Анджали Вишвакарма рассказал, что пара превратила аферу в финансовую пирамиду, обещая клиентам бесплатные сеансы кислородной терапии за каждого нового клиента, которого они приводили в свою клинику.

Рену Сингх, одна из доверчивых жертв, подала заявление в полицию, утверждая, что ее обманули на 21 000 долларов. Она сообщила, что сотни людей потеряли в общей сложности 4,1 миллиона долларов. На данный момент у полиции есть доказательства того, что Дубеи обманули более двух десятков человек, но расследование еще продолжается.

Супруги "заработали" в общей сложности 4,1 миллиона долларов Фото: India Hood

Неизвестно, как Раджив и Рашми убеждали своих клиентов в том, что могут обратить вспять эффект старения, но пострадавшие, которые уже заявили о себе, говорят, что им обещали видимые результаты в течение нескольких месяцев благодаря чудодейственной машине времени, привезенной из-за границы. Супруги говорили, что могут обратить вспять старение на 20 лет и даже восстановить поврежденные внутренние органы.

Индийская полиция зарегистрировала дело о мошенничестве против Дубеев и разыскивает пару.

Ранее Фокус сообщал, что пенсионерка отдала незнакомцу 140 тысяч фунтов стерлингов. Валери Хорвуд думала, что переписывается с рок-звездой 70-х, пока семья не увидела, сколько она ему заплатила. Незнакомец убедил женщину, что все их разговоры должны держаться в секрете из-за его статуса.

Также стало известно, мужчина преодолел почти 48 км после урагана "Хелен", чтобы успеть на свадьбу дочери. В церкви не было электричества, поэтому церемония проходила при свечах. На свадебном приеме Дэвид Джонс произнес тост и подарил жениху и невесте отражатель, который он брал с собой в путешествие.