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Обещали вернуть молодость: пара обманом получила $4 млн с помощью "машины времени" (видео)

Супруги обманывали людей, мошенники, невероятная афера, машина времени, обещали вернуть молодость, клиника по омоложению
Фото: India Hood | Раджив Кумар Дубей и его жена Рашми

Раджив Кумар Дубей и его жена Рашми провернули одну из самых невероятных афер в истории человечества. Жертвами их мошенничества стали десятки людей.

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Раджив Кумар Дубей и его жена Рашми из Индии разыскиваются полицией за то, что обманули десятки ничего не подозревающих людей, пообещав вернуть им молодость с помощью "израильской машины времени". Об этом пишет Times of India.

Супруги провернули одну из самых невероятных афер в истории человечества. Пара владела терапевтическим центром в Канпуре, штат Уттар-Прадеш, где якобы убеждала людей в том, что они быстро стареют из-за чрезмерно загрязненного воздуха, и утверждала, что может обратить этот процесс вспять с помощью "машины времени израильского производства" и кислородной терапии. Супруги подозреваются в том, что обманули многих пожилых людей, искавших способ вернуть молодость. С помощью этого обмана они стали богаче на 4,1 миллиона долларов.

Сотрудник полиции Анджали Вишвакарма рассказал, что пара превратила аферу в финансовую пирамиду, обещая клиентам бесплатные сеансы кислородной терапии за каждого нового клиента, которого они приводили в свою клинику.

Рену Сингх, одна из доверчивых жертв, подала заявление в полицию, утверждая, что ее обманули на 21 000 долларов. Она сообщила, что сотни людей потеряли в общей сложности 4,1 миллиона долларов. На данный момент у полиции есть доказательства того, что Дубеи обманули более двух десятков человек, но расследование еще продолжается.

Супруги обманывали людей, мошенники, невероятная афера, машина времени, обещали вернуть молодость, клиника по омоложению Fullscreen
Супруги "заработали" в общей сложности 4,1 миллиона долларов
Фото: India Hood

Неизвестно, как Раджив и Рашми убеждали своих клиентов в том, что могут обратить вспять эффект старения, но пострадавшие, которые уже заявили о себе, говорят, что им обещали видимые результаты в течение нескольких месяцев благодаря чудодейственной машине времени, привезенной из-за границы. Супруги говорили, что могут обратить вспять старение на 20 лет и даже восстановить поврежденные внутренние органы.

Индийская полиция зарегистрировала дело о мошенничестве против Дубеев и разыскивает пару.

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