Возникла искра: женщина бросила жениха и вступила в брак со своей подругой (фото)

Кайла Дуди подружилась с женой одного из своих клиентов Эрикой. Вскоре они стали лучшими подругами, ежедневно переписывались и проводили время вместе.

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29-летняя Кайла Дуди из штата Флорида (США) поделилась историей о том, как была помолвлена с мужчиной по имени Гарри, но испытывала ощущение замкнутости и неуверенности в этих отношениях. Вскоре после знакомства с Эрикой, женой одного из клиентов, они сблизились и стали лучшими подругами. Об этом пишет The Sun.

Кайла поделилась историей о том, как начались ее отношения с подругой. Она призналась, что чувствовала себя спокойно и комфортно с Гарри, но осознавала, что не была безумно влюблена в него. Их связь больше напоминала дружбу, чем романтические отношения, которые она видела у своих друзей.

Работая личным тренером в декабре 2021 года, Кайла подружилась с клиентом Дэном (имя изменено), а в ноябре 2022 года познакомилась с его женой Эрикой. Спустя несколько месяцев они с ней стали лучшими подругами, ежедневно переписывались и проводили время вчетвером вместе с их партнерами.

В конце концов Кайла и Эрика приняли свои чувства Фото: Instagram/Mrskayladoody33124

В феврале 2023 года Гарри сделал Кайле предложение. Она сказала "да", чувствуя при этом внутреннюю неуверенность. Кайла начала планировать свадьбу и предложила Эрике стать подружкой невесты. Спустя несколько дней та призналась, что поцеловала другую женщину, и рассказала Кайле, что собирается развестись с мужем. Она осознала, что ей нравятся девушки. Кайла была ошеломлена. Она начала понимать, что тоже испытывает чувства к Эрике. Несмотря на попытки подавить свои эмоции, между ними возникла новая, романтическая искра. Их общение переросло в флирт. В этот период Кайла начала искать оправдания, чтобы избежать близости с Гарри.

Пара планирует создать семью с помощью ЭКО Фото: The Sun

В конце концов Кайла и Эрика приняли свои чувства, что привело американку к решению разорвать помолвку с Гарри.

Между женщинами завязались романтические отношения, и через полгода Эрика предложила Кайле выйти за нее замуж. В апреле они поженились в окружении самых близких. Кайла назвала этот день "лучшим решением" в своей жизни, наконец обретя настоящую любовь и счастье. Сейчас пара планирует создать семью с помощью ЭКО.

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